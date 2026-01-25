Casi 14.000 mayores, más mujeres que varones, viven solos en Las Palmas de Gran Canaria

La soledad no deseada es una lacra que se ha vuelto patológicamente común. Muchos de los casos de Canarias se aglutinan en las capitales, donde los ritmos de vida acelerados incentivan la ruptura de lazos vecinales y alejan a las personas de la vida comunitaria. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que entiende de soledad: cerca de 14.000 personas mayores viven sin compañía. Muchas de ellas se concentran en los alrededores de Santa Catalina y La Puntilla, donde uno de cada tres residentes ancianos tienen viviendas unipersonales. Aunque este no es un indicador inequívoco de la soledad no deseada, sí que refleja una tendencia al aislamiento que afecta a toda la población pero, sobre todo, a las mujeres mayores.

Según los últimos datos del Censo, analizados por la plataforma Masgeografía, la mayor esperanza de vida de las mujeres se traduce en una soledad prolongada. Frente a los 4.404 hombres mayores que viven solos en la capital grancanaria, son 9.546 las mujeres que experimentan la misma situación. Más del doble. Sumadas ambas cifras, suponen un 37,8% de las viviendas donde reside una sola persona en Las Palmas de Gran Canaria, por lo que una parte considerable corresponde a la tercera edad.

Barrios periféricos

Más allá de las zonas próximas al istmo también hay hogares donde se reproduce esta situación. En algunos barrios periféricos el porcentaje está alrededor del 20%, como es el caso de Tamaraceite, La Cazuela, Los Giles, El Batán, Salto del Negro o El Lasso.

Sea como fuere, hay muchas personas que eligen por su propia cuenta no compartir casa con nadie y ello no implica que experimenten una soledad no deseada. Del mismo modo, también existen contextos donde las personas que viven con sus familias sí que tienen muy presente esta sensación.

Servicios telefónicos contra la soledad no deseada

Mensajeros de la Paz ha elaborado un mapeo en colaboración con la Fundación Social Padre Ángel para identificar algunas de las características de la soledad no deseada en el presente. Se trata de un análisis realizado a nivel nacional a partir de datos procedentes del servicio gratuito Teléfono Dorado, un programa que busca ofrecer acompañamiento a las personas que enfrentan este tipo de situación. A lo largo de 30 años ha superado los 7,2 millones de llamadas.

Haciendo zoom en el archipiélago canario, el mapa identifica las islas capitalinas como los principales focos, una situación que se acentúa dentro de las propias capitales. Eso no significa que en las otras islas o regiones no exista, pero se manifiesta de formas diferentes. Por su parte, los motivos de las llamadas corresponden a un aislamiento tanto emocional como geográfico y afectan de forma similar a hombres y mujeres.

La soledad por generaciones

En cuanto a perfiles generacionales, el mapa indica que las llamadas procedentes del Archipiélago no se limitan a un único rango de edad, sino que se desglosan en distintas etapas vitales a raíz de diversos desencadenantes. La Generación Silenciosa realiza un 18,6% de las llamadas a este servicio, si bien el grueso se sitúa entre los Baby Boomers, que suponen el 43,7%. En ambos casos, los motivos más habituales son atravesar una viudedad o sentirse relegados por el entorno familiar más cercano.

La Generación X es la segunda con mayor incidencia, cuyas llamadas se deben a variables como rupturas, inestabilidad laboral o la extenuación que acarrea hacerse cargo de familiares dependientes. De hecho, a pesar de que muchos conviven con otras personas, aseguran sentir soledad dentro de sus propias casas.

Las personas más jóvenes

En cuanto a los Millennials, que suponen el 10,8% de las llamadas, manifiestan con frecuencia la pérdida de lazos afectivos o de referentes emocionales, así como la frustración de enfrentarse a mudanzas sin ninguna compañía.

Finalmente, la Generación Z suele expresar que, a pesar de la hiperconexión digital, no logran establecer vínculos reales con otras personas. En este caso, el porcentaje de llamadas apenas alcanza el 2,9%, pero existen muchas otras vías para canalizar la soledad no deseada más allá de los servicios telefónicos. Además, buena parte de la sociedad ni siquiera llega a verbalizar estos sentimientos.

La Inteligencia Artificial y los avances tecnológicos

La configuración de la vivienda, en función de si es compartida o unipersonal, puede incentivar la sensación de soledad no deseada. Pero no se trata de un factor determinante, ya que hay muchos otros que entran en juego. El auge de la Inteligencia Artificial es uno de ellos. De hecho, un estudio de OpenAI reveló en 2025 que utilizar herramientas como ChatGPT de manera intensiva tiene relaciones claras con la soledad.

Y es que los avances que va incorporando la vida moderna, y no solamente la Inteligencia Artificial, a menudo sustituyen la interacción humana por una gestión mecánica entendida como más eficiente. Los ejemplos son tan numerosos que se presentan en cada aspecto de la vida diaria: en lugar de comprar en la frutería, la pescadería y la panadería, se pueden encontrar todos los productos en un mismo supermercado, donde aumenta el número de cajas de autocobro.

Por ese mismo motivo también está creciendo la figura de los chats inteligentes como una especie de acompañantes psicológicos o confidentes cuando una persona experimenta problemas emocionales. Estos ofrecen respuestas instantáneas que, a priori, pueden parecer satisfactorias, si bien entrañan múltiples riesgos como acentuar el egocentrismo o acrecentar el aislamiento.