La playa de Las Canteras levanta muros de arena ante el fuerte oleaje

Muchos bañistas aprovecharon estas estructuras para tomar el sol sin miedo a posibles chapuzones inesperados

La playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, ha amanecido este sábado con una imagen poco habitual: muros de arena levantados a la altura de los puestos de socorro como medida preventiva ante la previsión de fuerte oleaje.

Estas barreras, formadas por maquinaria municipal, buscan proteger el paseo marítimo y las instalaciones de emergencias frente a posibles embates del mar durante los próximos días, coincidiendo con los avisos por malas condiciones marítimas.

A pesar de la mañana soleada, el litoral se encuentra en situación de vigilancia, ya que se espera un aumento significativo del oleaje, especialmente en zonas abiertas al Atlántico.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar acercarse a la orilla en momentos de mar alterada y respetar las indicaciones de los servicios de seguridad.

