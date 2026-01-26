Los arquitectos se movilizan contra el derribo de un concesionario de automóviles en Las Palmas de Gran Canaria

El Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria (COAGC) ha lamentado la demolición del edificio de un taller de automóviles de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria. El inmueble, propiedad de Domingo Alonso Group, es una obra del arquitecto Luis López Díaz considerada representativa de la arquitectura industrial moderna. A raíz de este derribo, la institución también ha anunciado la creación de una comisión específica para la protección del patrimonio industrial de la isla.

El anuncio del COAGC se produjo durante un encuentro celebrado el pasado viernes en el solar que ocupaba el edificio, situado en la calle Diego Vega Sarmiento. A la convocatoria asistieron numerosos arquitectos y profesionales del sector, en un acto que combinó el respaldo al autor del proyecto con una reflexión colectiva sobre la pérdida de este tipo de arquitectura.

Una respuesta tras la demolición

Según trasladó el propio COAGC, la reunión nació como un gesto de apoyo a Luis López Díaz, pero derivó en un compromiso para impulsar acciones futuras. Durante el encuentro, el decano del Colegio anunció la puesta en marcha de una comisión orientada a reivindicar y defender la arquitectura industrial, con especial atención a aquellos edificios que aún no cuentan con protección oficial.

Desde la institución colegial se insistió en la necesidad de que las administraciones públicas reconozcan el valor arquitectónico, constructivo y cultural de estos inmuebles antes de que su desaparición sea irreversible.

Un edificio de referencia técnica y constructiva

El taller demolido ocupaba un solar de 4.000 metros cuadrados en la esquina de dos calles de una urbanización industrial próxima a la capital grancanaria. El proyecto se organizaba en un semisótano con talleres y almacenes, una planta principal dedicada al taller de automóviles, oficinas, zonas de exposición y lavado, y un altillo con espacios administrativos y de almacenamiento.

La estructura estaba ejecutada íntegramente en hormigón armado, con forjados reticulares planos y una cubierta singular formada por paraboloides hiperbólicos de apenas cinco centímetros de espesor y luces de hasta 18,5 metros. La cubierta sobresalía nueve metros sobre las fachadas, protegiendo las áreas de aparcamiento y maniobra.

La iluminación natural se resolvía mediante piezas de vidrio moldeado integradas en la cubierta, mientras que la ventilación permanente se conseguía con cerramientos laterales de vidrio U-Glas. La fachada combinaba ladrillo silico-calcáreo visto, carpinterías de aluminio anodizado y un zócalo de piedra natural negra.

Un aviso sobre la pérdida del patrimonio moderno

La obra fue recogida en 1977 en la revista Informes de la Construcción, editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde se destacaban sus soluciones estructurales y funcionales.

Para el COAGC, la demolición del taller de Miller Bajo debe servir como punto de inflexión. La institución insiste en la necesidad de identificar, documentar y proteger la arquitectura industrial de calidad que aún se conserva en Gran Canaria, antes de que desaparezca sin dejar rastro.