Los barrios con más control de gallos y gallinas en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defiende su actuación contra las plagas de aves frente a las quejas vecinales por la presencia de gallos y gallinas en los barrios. El consistorio aseguró este lunes que ha «intensificado» estas labores con un total de 435 actuaciones entre agosto y diciembre. Las intervenciones, asegura la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud en un comunicado, se han centrado en «mejorar la convivencia vecinal» y prevenir las molestias asociadas a estos animales.

Balance de capturas realizadas

Durante el periodo analizado, el dispositivo contabilizó la retirada de 140 gallos, 212 gallinas, 83 pollos y 105 huevos localizados en la vía pública. Las actuaciones se desarrollaron en zonas como La Paterna, El Lasso, Hoya Andrea, Tamaraceite, Lomo Los Frailes, Las Majadillas, Salto del Negro, Parque Central, Lomo Blanco, El Batán y Piletas, entre otras.

Barrios con mayor número de intervenciones

Por barrios, La Paterna registró el mayor volumen de actuaciones, con 111 intervenciones, seguida de El Lasso, con 72, y Tamaraceite, con 62. A continuación se sitúan Hoya Andrea (44) y Lomo Los Frailes (37). Otros puntos de la ciudad también acumularon intervenciones, como Las Majadillas (24), Salto del Negro (23), Parque Central (21), El Batán (17), Lomo Blanco (13) y Piletas (11).

Protocolo de actuación y destino de los animales

La empresa encargada de la retirada aplicó lo establecido en la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal, según señala el Ayuntamiento. Esta norma obliga a introducir los ejemplares en jaulas diferenciadas para evitar daños y reducir el estrés durante la captura. Tras su retirada, los animales fueron trasladados a granjas autorizadas, siguiendo el protocolo municipal. De acuerdo con la concejala Carmen Luz Vargas, “este operativo responde a la necesidad de actuar de manera coordinada y eficaz ante situaciones que pueden generar molestias a la ciudadanía, además de contribuir a reforzar la salubridad y el bienestar animal”