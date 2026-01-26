Cifras récord: el tráfico de mercancías en el Puerto de Las Palmas creció un 17,5% en 2025

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha cerrado uno de los mejores ejercicios del Puerto de Las Palmas, donde el tráfico de mercancías creció un 17,5% en 2025 y se registró un tráfico total de 31.805.641 toneladas, lo que supone un incremento del 15,56% respecto al año anterior. Estos resultados consolidan la evolución positiva del principal puerto de Canarias y refuerzan su posición como infraestructura clave para el comercio marítimo en el Atlántico Medio.

La institución que preside Beatriz Calzada resalta que uno de los hitos más destacados del año se registró en la terminal de contenedores de Opcsa, que superó por primera vez en su historia el millón de TEU movidos en un solo ejercicio, cifra alcanzada en noviembre de 2025. Este volumen refuerza el papel del puerto capitalino como nodo de tránsito internacional y plataforma de redistribución de mercancías.

Crecimiento de las mercancías

El comportamiento del Puerto de Las Palmas refuerza la lectura positiva del balance anual de los cinco puertos de Las Palmas, que suman 36.522.378 toneladas en el acumulado anual del tráfico, 4.753.935 toneladas más que en el año anterior (un incremento del 14,96%).

En La Luz, las toneladas de mercancías alcanzaron las 28.950.078, lo que representa un crecimiento interanual del 17,42% en comparación con 2024.

En el ámbito pesquero, la pesca congelada sumó 317.379 toneladas, un 13% más, mientras que la pesca fresca se situó en 24 toneladas, con un incremento del 4,35%, manteniendo su aportación a la actividad portuaria.

Tráfico de contenedores y mercancía general

El movimiento de contenedores alcanzó las 1.431.842 unidades TEU, con un aumento del 17,32%. En paralelo, la mercancía general contenerizada sumó 15.735.712 toneladas, lo que supone un crecimiento del 14,30% respecto al ejercicio anterior.

Estos datos confirman la fortaleza del tráfico contenerizado y su peso dentro del conjunto de la actividad del puerto, vinculado tanto al comercio exterior como a las operaciones de tránsito.

Impulso de la carga rodada

El tráfico Ro-Ro también cerró el año con cifras al alza. El recinto portuario acumuló 255.121 unidades, un 2,84% más, y 3.971.652 toneladas, lo que representa un crecimiento del 10,53%. Este comportamiento consolida la relevancia de la carga rodada en la operativa diaria del puerto capitalino.

En conjunto, los resultados de 2025 reflejan un ejercicio de fuerte crecimiento para el Puerto de Las Palmas, con incrementos generalizados en los principales tráficos y una evolución que refuerza su papel estratégico dentro del sistema portuario español y en las rutas del Atlántico.

Datos globales de los cinco puertos

El tráfico total de los cinco puertos gestionados alcanza las 36.522.378 toneladas en el acumulado anual, lo que supone un incremento del 14,96% respecto a 2024, es decir, 4.753.935 toneladas más que en el año anterior.

En este contexto, las mercancías suman 33.614.617 toneladas y el tráfico total 36,5 millones de toneladas, ambos valores récord en una serie histórica que se remonta a 2011. El movimiento de contenedores alcanza las 1.546.389 unidades TEU, también máximo histórico desde 2011, mientras que el número de pasajeros de crucero supera por primera vez la barrera de los 2 millones, con 2.089.042 cruceristas registrados desde 2010.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó que “las cifras con las que cerramos 2025 confirman la fortaleza de nuestro sistema portuario y la capacidad de los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para seguir creciendo en tráficos diversos. Este comportamiento es fruto del esfuerzo de la comunidad portuaria, de la confianza de las navieras y operadores y de una estrategia que combina inversión, eficiencia operativa y vocación de servicio al tejido económico de Canarias”.

Récord de tráfico total y crecimiento por recintos

En el conjunto de los cinco puertos de la Autoridad Portuaria, el tráfico total se sitúa en 36.522.378 toneladas, con un incremento del 14,96% respecto a 2024. Por recintos, el Puerto de Las Palmas alcanza 31.805.641 toneladas y registra un crecimiento del 15,56%; el Puerto de Arrecife suma 2.135.317 toneladas, con un incremento del 13,82%; el Puerto de Puerto del Rosario llega a 1.689.080 toneladas, con una subida del 14,94%; el Puerto de Arinaga alcanza 260.127 toneladas, con un aumento del 7,89%; mientras que el Puerto de Salinetas cierra el ejercicio con 632.213 toneladas en su tráfico total.

En términos interanuales, la Autoridad Portuaria registra en 2025 un tráfico de pasaje de 3.622.329 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 2,99% respecto a los 3.517.316 pasajeros de 2024. Esta cifra se desglosa en un incremento del 11,22% en cruceros, reflejando el dinamismo del tráfico turístico.

El tráfico de mercancías alcanza las 33.614.617 toneladas, un 16,49% más que en 2024, cuando se registraron 28.856.330 toneladas. La pesca congelada suma 322.844 toneladas, con un crecimiento del 11,17% frente a las 290.407 toneladas del año anterior.

Además, Calzada añadió que “los datos de tráfico total, mercancías, contenedores y turismo de cruceros consolidan a nuestros puertos como una plataforma logística y de servicios de referencia en el Atlántico Medio. El reto ahora es seguir avanzando en competitividad, sostenibilidad y calidad, manteniendo este crecimiento sobre bases sólidas y alineado con las necesidades del comercio internacional y del propio archipiélago”.

Récord del tráfico contenerizado y Ro-Ro

En línea con esta evolución positiva, el tráfico contenerizado mantiene un comportamiento especialmente destacado. El movimiento de contenedores, medido en unidades TEU, alcanza en 2025 la cifra de 1.546.389 unidades, lo que supone un incremento del 16,28% respecto a los 1.329.930 TEU del año anterior y marca un nuevo récord histórico desde 2011. La mercancía general contenerizada suma 16.634.119 toneladas, con un crecimiento del 13,63% frente a las 14.639.037 toneladas registradas en 2024.

El tráfico Ro-Ro también presenta un comportamiento positivo. Las unidades de tráfico rodado alcanzan las 385.397, con un crecimiento del 4,40% respecto a las 369.160 unidades del año anterior, mientras que las toneladas de tráfico Ro-Ro se sitúan en 5.845.448 toneladas, un 12,37% más que las 5.202.104 toneladas de 2024.

Pasajeros y turismo de cruceros

El tráfico total de pasaje en el conjunto de los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se eleva a 3.622.329 pasajeros, con un incremento del 2,99% sobre 2024. Dentro de esta cifra, el turismo de cruceros alcanza un hito histórico al superar por primera vez los 2 millones de pasajeros en un ejercicio, con 2.089.042 cruceristas. Se trata de la mejor cifra registrada desde 2010, confirmando la consolidación de los puertos de la Autoridad Portuaria como destinos de referencia para las principales navieras de cruceros.

La combinación de un crecimiento de dos dígitos en cruceros y de la estabilidad de la conectividad regular sitúa a la red portuaria en una posición sólida para seguir impulsando el turismo y la movilidad interinsular e internacional.

Un balance anual histórico

Con este balance, la Autoridad Portuaria de Las Palmas cierra 2025 consolidando la fortaleza de sus principales tráficos y reforzando su papel como nodo logístico y de servicios clave en el Atlántico Medio. El dinamismo del tránsito internacional, el crecimiento del tráfico contenerizado, la estabilidad del bunkering, el récord de cruceristas y la positiva evolución de la carga rodada confirman la capacidad de la red portuaria para seguir generando actividad económica, empleo y desarrollo para Canarias.