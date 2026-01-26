Cortes nocturnos en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria por obras de asfaltado

El Cabildo de Gran Canaria iniciará este martes, 27 de enero, los trabajos de rehabilitación del firme de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria en sentido sur, un tramo integrado en la GC-1. La actuación, que se desarrollará en horario nocturno, conllevará el cierre total de la vía en dirección sur a partir de los túneles de San José.

La obra está promovida por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructura, Arquitectura y Vivienda, que dirige Augusto Hidalgo, y cuenta con una inversión de 480.000 euros. El plazo estimado de ejecución es de 10 noches, durante las cuales la circulación permanecerá cerrada entre las 23:00 y las 6:00 horas, de lunes a jueves, quedando excluidos los fines de semana.

Tramos afectados por la rehabilitación

La zona de actuación se extiende a lo largo de 1,2 kilómetros de la autovía. El primer ámbito comprende desde el kilómetro 0 de la GC-1, a la altura de Hoya de La Plata, hasta la entrada al túnel Adolfo Cañas (La Laja). El segundo se localiza en el enlace de acceso al Parque Empresarial Tívoli, una vez superado dicho túnel.

Cortes y desvíos nocturnos

Durante la ejecución de los trabajos, el cierre de la Avenida Marítima se realizará de forma progresiva desde la zona de Vegueta hasta alcanzar los túneles de San José, donde el corte será total. A partir de ese punto, solo se permitirá el uso del carril de servicio interior para acceder al Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil y a barrios como Pedro Hidalgo.

Los desvíos para los vehículos que circulen en dirección sur se efectuarán por la GC-3, a través de la GC-31 (túnel de San José), o por la GC-309, en el entorno de Pedro Hidalgo. En el caso del enlace del Parque Empresarial Tívoli, no se habilitarán rutas alternativas.

Características técnicas de la obra

La intervención responde al deterioro generalizado del firme en este tramo de la GC-1. Los trabajos incluyen el fresado del pavimento existente, la reconstrucción estructural de la calzada, la aplicación de un nuevo asfaltado de cinco centímetros de mezcla bituminosa y la reposició́n de la señalización horizontal una vez finalizadas las labores.

Desde la Consejería de Obras Públicas se solicita la colaboración de los conductores durante el desarrollo de la obra y el seguimiento de las indicaciones del personal del Cabildo de Gran Canaria desplegado en la zona.