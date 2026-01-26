Cortes de tráfico en Guanarteme para cambiar los viejos colectores: estas son las calles afectadas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria actualiza la red de saneamiento de la calle Cayetana Manrique
Guanarteme se libra poco a poco de la vetusta red de saneamiento que colapsa cada cierto tiempo ante el aumento de población y el paso del tiempo, pero la renovación de los colectores genera inconvenientes temporales en el barrio. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prepara cambios en la circulación y en el transporte público de la zona a partir de este miércoles, 28 de enero.
Cortes y cambios de tráfico en la calle Cayetana Manrique y Simancas
Las obras tienen lugar en la calle Cayetana Manrique, en el tramo comprendido entre las calles Simancas y Secretario Padilla, cerca de la plaza del Pilar. Como consecuencia de los trabajos de renovación del saneamiento, la calle Simancas quedará cerrada al tráfico desde su intersección con Almansa, punto desde el que se habilitará un desvío hacia Secretario Padilla.
Acceso restringido a garajes y desvíos alternativos
Los únicos vehículos que podrán acceder son aquellos que entren o salgan de los garajes situados en el tramo final de la calle Simancas. En el caso de los estacionamientos ubicados entre Simancas y Luchana, la entrada y salida se realizará por la calle Castillejos, según ha informado el consistorio.
Afectaciones al transporte público y a las líneas de guaguas
El recorrido de las líneas de Guaguas Municipales y Global que pasan por la zona también se verá afectado por la intervención. Durante el desarrollo de las obras, los vehículos serán desviados por la calle Vergara hasta Covadonga, desde donde descenderán hacia la calle Numancia, en las inmediaciones del Auditorio Alfredo Kraus.
Inversión del Cabildo para la mejora del saneamiento en Guanarteme
La intervención cuenta con un presupuesto de 623.756,50 euros financiada por el Cabildo de Gran Canaria a través de los Fondos de Cooperación Institucional y Solidaridad. El objetivo principal es sustituir 453 metros lineales de colector, 368 metros de albañales de conexión, 67 registros domiciliarios y 42 pozos de red.
