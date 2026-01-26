El experto Jaime González propone que el Puerto de Las Palmas se convierta en un hub de distribución capilar de mercancías

El experto en logística y transporte portuario y expresidente del Puerto de Santander, Jaime González, propone que el Puerto de Las Palmas se convierta en un set de distribución capilar, es decir, que aproveche su situación estratégica para ofrecer a las grandes navieras que acorten sus trayectos para llevar mercancías a Europa y desde La Luz salgan los feeders que la distribuyan en los distintos destinos. Esta es una de las propuestas que el empresario realizó durante la ponencia 'El Puerto de Las Palmas en el momento justo, en el momento adecuado' dentro de un ciclo de conferencias mensuales que la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios, Oneport, está realizando en el salón de actos de la Autoridad Portuaria.

Durante su intervención, Jaime González destacó la importancia de la celeridad en la toma de decisiones para garantizar el posicionamiento del Puerto de Las Palmas en el futuro. «Ya no es solo importante lo que estratégicamente se decide hacer, sino cuánto se va a tardar en hacerlo», aseveró el experto. En ese sentido, apuntó que entre las principales amenazas que planean sobre La Luz se encuentra el rápido crecimiento de Marruecos, «su capacidad industrial productiva, manufactura, servicios y fábrica agropecuaria». Además, «es muy curioso porque es un país que tiene el apoyo de todo el mundo; no tiene a nadie en contra», algo que le resulta «admirable».

Competencia portuaria y grandes infraestructuras en Marruecos

A esto se suma que la construcción de «megaestructuras como el Tánger Med y ahora Dajla» no tienen tantos impedimentos como en Europa, por lo que algo que se puede construir en España en 20 años, allí puede suponer cinco, continuó el experto. El riesgo que corre el Puerto de Las Palmas es tardar en poner en marcha estrategias y que se apliquen en otros países antes.

Una de las estrategias que, a su juicio, podría adoptar la Autoridad Portuaria es brindar a las grandes navieras la «distribución capilar», lo que les permitiría acortar en cuatro o cinco días sus travesías desde Asia para entregar la mercancía en Europa, reduciendo además las emisiones y el coste del combustible. «Canarias podría ser el hub perfecto desde el cual esos barcos se vuelven y desde aquí los feeders -portacontenedores de menor tamaño que recoge y distribuye las mercancías desde puertos secundarios hacia los principales o viceversa- van a Algeciras, Valencia o Liverpool, por ejemplo, sin tener que llegar hasta Róterdam». Con datos sobre la conectividad del Puerto de Las Palmas, agrega, La Luz puede animar a las compañías a invertir en este proyecto.

La Luz como fábrica de servicios logísticos e innovación

Por otro lado, Jaime González analizó la posibilidad de que el Puerto de Las Palmas, como «fábrica de servicios logísticos», puede ampliar su rol y «atraer startups u otro de empresas desarrolladoras de tecnología que se pueda aplicar en la actividad del entorno portuario y puedan desde aquí proyectar los casos de éxito en la Unión Europea, a países latinoamericanos o del West África».

África como eje del crecimiento futuro

Para este experto, el futuro del recinto portuario de Gran Canaria pasa por el continente africano, «que de aquí a 2050 será el que más crecimiento poblacional va a registrar, hasta alcanzar los 2,5 billones, con el matiz de que en algunos países la media de edad será de 16 años». Por ese motivo, González cree que uno de los potenciales de Canarias es ofrecer formación profesional vinculada a la actividad portuaria, así como servicios sanitarios de calidad, entre otros.