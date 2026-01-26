El futuro del barranco Guiniguada: educación ambiental y refugios climáticos en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han iniciado una colaboración centrada en la recuperación y puesta en valor del barranco de Guiniguada, uno de los principales espacios ambientales del municipio. La actuación se desarrolla en el marco del proyecto unicitiES 2030 Canarias, financiado por el Gobierno de Canarias, y vincula necesidades municipales con trabajos académicos de fin de grado y máster.

La iniciativa conecta al área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento con alumnado universitario interesado en desarrollar proyectos aplicados a retos reales del territorio. En esta primera fase participan tres estudiantes de distintas disciplinas, cuyas propuestas abordan aspectos educativos, patrimoniales y de adaptación climática vinculados al barranco.

Primer encuentro de trabajo en El Pambaso

El Centro de Recursos Ambientales El Pambaso acogió el primer encuentro de coordinación entre las estudiantes seleccionadas, sus tutores académicos, el director de Sostenibilidad de la ULPGC, Luis Mazorra, la concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Gemma Martínez Soliño, y personal técnico municipal que realizará el seguimiento de los proyectos.

Durante la reunión se expusieron los objetivos de cada trabajo y su encaje en las líneas estratégicas municipales relacionadas con la conservación ambiental y la mejora de la conectividad territorial del Guiniguada.

El barranco de Guiniguada como espacio prioritario

La concejala Gemma Martínez Soliño señaló que el Guiniguada es un enclave prioritario tanto por su valor medioambiental como por las necesidades de mejora que presenta. El barranco forma parte de las actuaciones contempladas en el Plan de Actuación Integrado de los Riscos, que incluye medidas para reforzar su conexión con los barrios colindantes y su integración en la ciudad.

Proyectos vinculados a educación, patrimonio y clima

Las tres estudiantes participantes cuentan con becas del Gobierno de Canarias para el desarrollo de sus trabajos finales. Yaiza Santana, alumna del Máster en Formación del Profesorado, orienta su proyecto al diseño de material didáctico en el ámbito de la educación patrimonial y ambiental, con el objetivo de divulgar los valores del barranco de Guiniguada.

Por su parte, Gara Guillén, estudiante del Máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, centra su trabajo en la recuperación de senderos y su conexión con el Risco de San Nicolás y el Risco de San Roque, mejorando la accesibilidad y el uso público del entorno. El tercer proyecto, desarrollado por Nerea Gordo, alumna de Ingeniería Industrial y Desarrollo del Producto, plantea el rediseño de los merenderos existentes para transformarlos en refugios climáticos adaptados a las condiciones ambientales actuales.

Agenda 2030 y políticas públicas locales

Los tres trabajos están alineados con la Agenda Canaria 2030 y con las 51 Medidas para la Canarias del Futuro, incorporando el conocimiento universitario como apoyo a la planificación y ejecución de políticas públicas locales.

Esta colaboración se enmarca en el convenio suscrito entre la ULPGC y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y forma parte de una experiencia que también se desarrolla en Santa Cruz de Tenerife, con la coordinación entre su Ayuntamiento y la Universidad de La Laguna, reforzando la cooperación entre universidades y administraciones locales en el archipiélago.