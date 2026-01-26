Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP denuncia la gestión de las áreas deportivas de Las Palmas de Gran Canaria tras el cierre de un campo

El Partido Popular señala deficiencias estructurales y falta de mantenimiento en varias instalaciones municipales, especialmente en Las Coloradas o El Batán

Campo de Fútbol Municipal Jorge Pulido, situado en el barrio de Las Coloradas.

Campo de Fútbol Municipal Jorge Pulido, situado en el barrio de Las Coloradas. / LP /DLP

Las Palmas de Gran Canaria

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria denunció este lunes el cierre del campo de fútbol Jorge Pulido, en el barrio de Las Coloradas, tras detectarse un posible riesgo de caída de una de las torretas de iluminación. La instalación fue clausurada el pasado viernes por motivos de seguridad, según explicó la portavoz popular, Jimena Delgado.

La portavoz del PP atribuyó esta situación a una mala gestión del área municipal de Deportes, dirigida por Carla Campoamor, y señaló que el cierre del campo de Las Coloradas no es un hecho aislado, sino un nuevo episodio dentro de una serie de problemas que afectan a distintas infraestructuras deportivas de la ciudad.

Instalaciones con problemas de mantenimiento

Desde el grupo popular se recuerda que el campo de fútbol Antonio Rojas, en Las Rehoyas, permanece cerrado para competiciones oficiales debido a su estado, mientras que el pabellón Jesús Telo, en La Isleta, sufre inundaciones cada vez que se registran lluvias. A estos casos se suma el pabellón de El Batán, donde se mantienen filtraciones de agua desde hace meses sin que se haya aplicado una solución definitiva.

Delgado subrayó que estas incidencias se producen pese a que el área de Deportes cuenta con más recursos económicos que en etapas anteriores, lo que, a su juicio, evidencia una falta de planificación y seguimiento de las instalaciones municipales.

Falta de personal en las instalaciones deportivas

La portavoz popular también advirtió de la escasez de auxiliares de cancha del Instituto Municipal de Deportes (IMD). Según ha señalado, esta carencia está obligando a varios clubes a asumir tareas como la apertura de instalaciones, el control de su uso y la vigilancia básica de la seguridad, funciones que corresponden al Ayuntamiento.

Desde el PP consideran que esta situación incrementa el riesgo para usuarios y entidades deportivas, al trasladar responsabilidades a colectivos que no disponen de medios ni competencias para ello.

Revisión técnica y plan de actuaciones

En este contexto, Delgado reclamó una revisión integral del campo de fútbol Jorge Pulido y del conjunto de instalaciones deportivas municipales. La petición incluye la elaboración de informes técnicos actualizados y la puesta en marcha de un plan de actuaciones que garantice la seguridad de los usuarios.

La portavoz popular insistió en que las medidas deben adoptarse de forma preventiva y no tras la aparición de riesgos evidentes. A su juicio, el deporte base, que involucra a miles de menores y jóvenes en la ciudad, requiere instalaciones seguras y un mantenimiento continuo que evite cierres imprevistos y situaciones de peligro.

