Rebajas en la tasa de basuras por usar los puntos limpios móviles en Las Palmas de Gran Canaria: estas son las bonificaciones

Tirar trastos o escombros en el punto limpio transitorio e itinerante tendrá bonificaciones en la nueva tasa de basuras. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reforzará este servicio a partir del mes de febrero, de tal manera que cada ciudadano que decida depositar allí sus desperdicios recibirá una rebaja en el recibo del año que viene. Además, habrá un calendario de recogida simultáneo para cada uno de los cinco distritos, en lugar de uno solo para toda la ciudad, y una ampliación de horario. El objetivo será disminuir los vertidos descontrolados en las calles.

A partir de la semana que viene, los vecinos de la capital podrán llevar todo tipo de trastos y escombros -con un máximo de cinco sacos de 15 kilos cada uno- al punto de recogida transitorio que esté cada día en un lugar determinado de su barrio y obtener una bonificación. Los operarios del Servicio Municipal de Limpieza llevarán una PDA donde registrarán la entrega de los residuos con nombre completo y DNI, de tal manera que pueda haber un control de cara al pago de la tasa. Eso sí, solo contarán para el descuento las cinco primeras veces que se acuda al punto limpio transitorio.

Calendario fiscal de tributos

La tasa de recogida de basuras entró en vigor en Las Palmas de Gran Canaria el pasado 1 de enero, aunque el cobro no se realizará hasta el 6 de octubre, según el calendario fiscal de tributos municipales de 2026. Este impuesto, ahora obligatorio en todos los municipios españoles para cubrir el coste de los servicios de limpieza, asciende a 149 euros anuales por hogar. Incluye una cuota básica de 108 euros y una variable; las bonificaciones por el uso de los puntos limpios transitorios están incluidas en esta última cuota.

"Cuando hicimos la ordenanza indicamos que habría mecanismos que permitieran individualizar para una mejor concienciación y esto es una herramienta que posibilita eso", apuntó la alcaldesa, Carolina Darias, durante la presentación que tuvo lugar este lunes en la plaza del Pueblo de La Isleta. El dispositivo contará a partir de ahora con un mando, cinco conductores, cinco operarios y cinco vehículos de carga abierta, lo que permitirá desplegar puntos de recogida de residuos en los cincos distritos de la capital.

Un servicio multiplicado por cinco

Este servicio lleva en marcha desde finales de 2023 y, según especificó el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, han recogido en este tiempo 60.000 kilos de enseres y escombros. Hasta ahora, el Ayuntamiento establecía un calendario mensual en el que un único punto rotava de manera itinerante por toda la ciudad. Ahora esto será multiplicado por cinco, por todos los distritos, de tal manera que por algunos barrios de gran densidad de población y extensión como La Paterna, Guanarteme o Escaleritas pasará hasta en tres ocasiones en un mismo mes.

Por otro lado, el servicio modifica su horario. Los puntos estarán en sitios visibles de los distintos barrios de 11:00 a 17:00 horas, en lugar de 08:00 a 12:00 como ocurría hasta ahora, trasladando así la disponibilidad a las horas centrales del día y permitiendo que hagan uso del mismo quienes trabajen por las mañanas. Cada punto tendrá unas banderolas con códigos QR donde se podrá consultar el itinerario mensual de cada distrito, además de reglas básicas sobre cantidades o qué tipo de materiales se pueden depositar en los camiones.

Alemán especificó que se trata de “un servicio complementario al de cita previa” y a los puntos limpios de El Sebadal y El Batán gestionados por el Cabildo. Se trata de iniciativas que se enmarcan dentro de la campaña ‘El poder de un gesto’, con el objetivo de minimizar los vertidos descontrolados de escombros y enseres en la vía pública, una de las mayores problemáticas que vive la limpieza de la ciudad.