Los sindicatos denuncian cinco años de nombramientos irregulares en el Servicio de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria

Los sindicatos COBAS, CSIF, CCOO y UGT denunciaron este lunes públicamente que la dirección del Servicio Municipal de Limpieza Viaria de Las Palmas de Gran Canaria lleva más de cinco años realizando nombramientos irregulares y asignaciones arbitrarias de funciones y categorías, al margen de los procedimientos legalmente establecidos y, según sostienen, vulnerando los derechos de la plantilla.

La situación, añaden, se ha visto agravada tras la aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un instrumento que fija la adscripción definitiva de cada trabajador. Una vez culminado ese proceso, explican, corresponde a la administración formalizar las encomiendas, modificar las nóminas y actualizar los salarios conforme a las funciones asignadas, ajustando correctamente las bases de cotización.

Asignaciones fuera de la RPT

Según los sindicatos, el servicio continúa asignando funciones y categorías distintas a las recogidas en la RPT sin seguir procedimiento alguno, sin resoluciones motivadas y sin informes técnicos o jurídicos que las respalden. Denuncian además que estas decisiones se adoptan sin comunicación previa a la representación sindical.

Esta forma de actuar, advierten, podría estar distorsionando las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que las nóminas no reflejarían las funciones realmente desempeñadas por los trabajadores. Las organizaciones sindicales señalan que esta circunstancia plantea dudas sobre la legalidad de las actuaciones y sobre el cumplimiento de las obligaciones administrativas en materia de cotización.

Puestos sin OPE desde 1995

COBAS, CSIF, CCOO y UGT recuerdan que, pese a las adscripciones definitivas derivadas de la RPT, existen puestos que siguen sin cubrirse mediante Oferta Pública de Empleo (OPE), al no convocarse ninguna desde 1995. Estos puestos, subrayan, deberían asignarse mediante expedientes de movilidad y encomiendas, tal y como marca la normativa vigente, y no a través de decisiones discrecionales o nombramientos “a dedo”.

Las organizaciones sindicales denuncian también que este sistema discrimina a otros trabajadores que reúnen los requisitos para desempeñar dichas categorías, y que están siendo descartados de forma sistemática por el actual Jefe de Grupo, con conocimiento del Gerente y del Concejal responsable. Añaden que este responsable fue designado sin un proceso reglado durante un mandato anterior, lo que, a su juicio, ha contribuido a perpetuar un modelo de gestión opaco.

Exigencia de medidas inmediatas

Ante esta situación, los sindicatos exigen la paralización inmediata de estas prácticas y el restablecimiento del orden legal en el servicio. Advierten de que, si no se corrigen las irregularidades denunciadas, presentarán denuncias ante la Inspección de Trabajo y emprenderán las acciones legales que consideren necesarias.

COBAS, CSIF, CCOO y UGT reiteran su compromiso con la defensa de los trabajadores y con la transparencia en la gestión pública, y aseguran que continuarán reclamando un funcionamiento del servicio ajustado a la legalidad y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.