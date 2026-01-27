Apuñala a un hombre por echarle de un bar en Las Palmas de Gran Canaria: "Te vas a enterar de quién soy yo, te voy a matar"

El presunto autor de un apuñalamiento casi mortal a la salida de un bar de Las Palmas de Gran Canaria se enfrenta a una pena de 13 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa. El acusado B. K., de nacionalidad marroquí, accedió a la cervecería Motown, situada en la calle Doctor Grau Brassas de Las Palmas de Gran Canaria, y empezó a incordiar a los clientes el 21 de diciembre de 2024, lo que provocó que el hermano del dueño le echase del local. Minutos después, lo abordó por este motivo a la salida del establecimiento y le apuñaló hasta en cuatro ocasiones, según sostiene la Fiscalía.

El juicio por estos hechos está previsto que se celebre este jueves, 29 de enero, en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. El encausado afronta, además de la pena privativa de libertad, el pago de una indemnización de 22.500 euros por las lesiones y las secuelas que sufrió la víctima y una orden de alejamiento por un periodo de quince años.

El Ministerio Público interesa que, tras el cumplimiento de tres cuartas partes de la pena, se acuerde la sustitución de la ejecución del resto de la condena por la expulsión del encausado, con prohibición de entrada en España durante un plazo de 10 años.

El juicio tendrá lugar este jueves en la Audiencia Provincial de Las Palmas

El altercado se produjo sobre la una de la mañana en el interior de la cervecería de la zona de Las Canteras. El hermano de uno de los propietarios del negocio, de 50 años de edad, observó que el acusado mantenía una conducta cargante con los clientes y que este hecho ponía nervioso al dueño, por lo que le exigió que se marchase del local. El presunto autor, según el escrito de acusación de la Fiscalía, le amenazó antes de irse: "Te vas a enterar de quién soy yo, te voy a matar, te voy a cortar el cuello".

Instantes después, B. K. volvió a entrar en el local y le pidió a la víctima que salieran al exterior "para hablar". Como en ese momento estaba en apariencia tranquilo, el hombre aceptó y le acompañó.

Un ataque sorpresivo

Cuando ambos se encontraban en el pequeño espacio entre las dos puertas que dan acceso al local, el encausado supuestamente se dirigió al varón de forma sorpresiva y, con intención de acabar con su vida, sacó de entre sus ropas el objeto cortante que llevaba, que se sospecha que pudo haber sido una pieza de cristal roto o algún tipo de arma blanca.

En ese momento se dio la vuelta y lo dirigió hacia el cuello de la víctima por su lado izquierdo, aunque no logró alcanzar esa zona porque la cubrió rápidamente con sus manos, siempre según la versión de la Fiscalía. El objeto cortante alcanzó, en cambio, su mandíbula y le dejó un corte profundo de 10 centímetros de longitud. A continuación, mientras el agredido trataba de protegerse el cuello y la cara con las manos, le asestó tres cortes más en la hemicara izquierda.

Consecuencias de la agresión

El perjudicado requirió una sutura quirúrgica para la curación de sus heridas y un nuevo tratamiento de drenaje, con curas diarias y antibioterapia, tras sufrir una complicación consistente en un absceso mandibular.

El acusado, por su parte, está en prisión provisional por estos hechos desde el 19 de febrero de 2025.