Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero

El Punto de Acopio Transitorio de trastos y escombros de Las Palmas de Gran Canaria funcionará a partir de febrero de lunes a viernes, incluidos los festivos que coincidan entre semana, en horario de 11:00 a 17:00 horas. El servicio será itinerante y se ubicará cada día, de forma simultánea, en un barrio de cada distrito, con el objetivo de abarcar progresivamente la totalidad de los barrios. Su localización se establecerá siempre en lugares accesibles para la población con el objetivo de minimizar que haya vertidos de escombros y trastos en la calle.

A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, los puntos limpios estarán distribuidos de manera simultánea por los cinco distritos. Cada punto tendrá unas banderolas con códigos QR donde se podrá consultar el itinerario mensual de cada distrito, además de reglas básicas sobre cantidades o qué tipo de materiales se pueden depositar en los camiones. Además, a partir de ahora, dejar trastos o escombros en estos puntos supondrá una bonificación en la nueva tasa de basuras. En febrero la distribución será la siguiente:

El lunes 2 en San Francisco (C/ Gobernador Marín Acuña con C/ Juan Sarazá Ortiz), el martes 3 en San Nicolás (C/ Real del Castillo, 112), el miércoles 4 en La Paterna (C/ Ataúlfo Argenta, 3 – Parque Lila), el jueves 5 en Mesa y López (Avdva. Mesa y López con Plaza de España), el viernes 6 en Los Tarahales (Ctra. a los Tarahales, 19), el lunes 9 en Triana (C/ Francisco Gourié con C/ Munguía), el martes 10 en Alcaravaneras (C/ Barcelona con C/ Valencia, acera del Mercado), el miércoles 11 en Arenales (Plaza de Rafael O`Shanahan), el jueves 12 de nuevo en Triana (C/ Gral. Bravo, 2 – Plaza Alameda de Colón), el viernes 13 en Lomo Apolinario (C/ Ana Benítez con Párroco Ramón González Guedes).

El lunes 16 en Canalejas (Plaza de la Feria con C/ León y Castillo), el martes 17 en San Nicolás (C/ Real del Castillo, 116), el miércoles 18 en La Paterna (C/ Emilio Arrieta, 3), el jueves 19 en Urb. Copherfan (Urbanización Copherfan, 11), el viernes 20 en Urb. Divina Pastora (Calzada Lateral del Norte, 2 – parada de guaguas), el lunes 23 en La Paterna (C/ Manuel de Falla con C/ Emilio Arrieta), el martes 24 en San Nicolás (C/ Nilo, curva del mirador), el miércoles 25 en Alcaravaneras (C/ Menéndez y Pelayo, 11), el jueves 26 en Urb. Los Ruiseñores (C/ Manuel Pérez Navarro con C/ Dr. Rafael García Pérez) y el viernes 27 en Ciudad Jardín (C/ Leopoldo Matos, frente al 31 – parque).

El lunes 2 en Escaleritas (C/ Juan Ramón Jiménez, 41 – parque), el martes 3 en Barrio Atlántico (C/ Alférez Provisional, 111 – en el cruce), el miércoles 4 en Las Rehoyas (C/ Santa Luisa de Marillac con Plaza Martín Cobos), el jueves 5 en Schamann (C/ Cuatro Cañones, 10 – zona aparcamientos), el viernes 6 en Polígono Cruz Piedra (C/ Farmacéutico Manuel Blanco, 14 – en el cruce), el lunes 9 en Las Torres (C/ Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, 12), el martes 10 en Barranquillo Don Zoilo (C/ Párroco Villar Reina, 50 – plaza junto a la iglesia), el miércoles 11 en La Minilla (C/ Pintor Juan Guillermo, 6 – sobre la acera), el jueves 12 en El Cardón (Ctra. al Cardón con el Camino Viejo El Cardón), el viernes 13 de nuevo en Escaleritas (C/ Joaquín Blume, 11 – parque).

El lunes 16 en Cinco Continentes (Urbanización Cinco Continentes, 2), el martes 17 en Barrio Atlántico (C/ Donante Altruista, 5 – rotonda), el miércoles 18 en Las Chumberas (C/ Almirante Benítez Inglott, 43 – parada de guaguas), el jueves 19 en Urb. Sansofé (C/ Farmacéutico Miguel Padilla, 5 – zona aparcamiento), el viernes 20 en Las Torres (C/ Mimosa, 43 – parque), el lunes 23 en Escaleritas (C/ Doctor Woerfel – Plaza Iglesia Santa Isabel de Hungría), el martes 24 en Polígono Cruz Piedra (C/ Farmacéutico Pedro Rivero, junto al parque de la Iglesia), el miércoles 25 en El Pilar (C/ Virgen del Pilar, 28 – parque), el jueves 26 en Urb. Cuevas Torres (C/ Bejeque con la Avda. de Escaleritas) y el viernes 27 nuevamente en Polígono Cruz Piedra (C/ Joaquín Belón, 26 – parque).

Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme

El lunes 2 en Nueva Isleta (C/ Don Quijote de la Mancha, 2 – en el cruce de vías), el martes 3 en Puerto (C/ Ferreras, 16), el miércoles 4 en La Minilla Baja (C/ Caracas esquina C/ Valparaiso), el jueves 5 en Mesa y López (Plaza Juan del Río Ayala), el viernes 6 en Guanarteme (C/ Olof Palme, 8 – Iglesia Santísimo Cristo), el lunes 9 en La Isleta (Plaza del Pueblo), el martes 10 en Puerto (C/ Luis Morote con C/ General Vives), el miércoles 11 en La Isleta (C/ La Naval, acceso a la Plaza de los Bomberos), el jueves 12 en Guanarteme (C/ Pavía con Sagunto), el viernes 13 de nuevo en La Isleta (Plaza del Pueblo).

El lunes 16 en Puerto (C/ Presidente Alvear con C/ Juan Manuel Durán González), el martes 17 en Guanarteme (C/ Los Martínez de Escobar con C/ Fernando Guanarteme), el miércoles 18 en Puerto (C/ Tomás Alva Edison con C/ Emilio Zola), el jueves 19 en Guanarteme (C/ Pizarro con la C/ Bolivia), el viernes 20 en La Isleta (C/ Palmar, 87 – Plaza), el lunes 23 en La Minilla Baja (C/ Habana con Bogotá), el martes 24 en Nueva Isleta (C/ Alonso Quijano, 19 – en el cruce de vías), el miércoles 25 en Guanarteme (C/ Olof Palme, 8 – Iglesia Santísimo Cristo), el jueves 26 en Puerto (C/ Simón Bolívar, 4 – Parque Blanco) y el viernes 27 en Mesa y López (C/ Olof Palme, 42).

El lunes 2 en La Galera (C/ Los Membrilleros, 17 – en el cruce), el martes 3 en San Lorenzo (aparcamiento junto al Centro de Salud), el miércoles 4 en Piletas (C/ Samaría con C/ Bonifacio, junto a la plaza), el jueves 5 en Riscos Negros (C/ Juan Suárez González, 56), el viernes 6 en Costa Ayala (C/ Mar Mediterráneo, 10 – junto al campo de fútbol), el lunes 9 en Hoya Andrea (C/ Invierno, 53 – en la plaza), el martes 10 en Tenoya (Plaza Alcalde Juan Santana Vega “Juan Machado”, GC-300), el miércoles 11 en Las Majadillas (C/ Luis Suárez Suárez con C/ Horizonte), el jueves 12 de nuevo en Hoya Andrea (C/ Los Filtros con C/ Primavera), el viernes 13 en Casa Ayala (C/ Casa Ayala con Risco Quío, aparcamiento).

El lunes 16 en Lomo de Los Frailes (C/ Pedro del Castillo Olivares, 4 – en la esquina), el martes 17 en El Toscón Alto (C/ El Cartero con C/ El Ebanista), el miércoles 18 en El Toscón Bajo (C/ El Taxista con la GC-21), el jueves 19 en Las Mesas (C/ Escritor Secundino Delgado, 2 – acceso Viveros Rocha), el viernes 20 en Los Giles (C/ San Juan Bosco – en la plaza), el lunes 23 en Piletas (GC-21, en la rotonda de acceso a Teror-Piletas, zona terrosa), el martes 24 en Cuevas Blancas (C/ Lugar de Cuevas Blancas, 5), el miércoles 25 en Almatriche (C/ Explanada, 9 – parque), el jueves 26 en El Román (C/ Casa Román, 8) y el viernes 27 en Tamaraceite (C/ Cruz del Ovejero, 32 – parada de guaguas).

Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira

El lunes 2 en El Batán (C/ Albert Schweitzer, 40 – zona aparcamiento), el martes 3 en Vegueta (Plaza de Santo Domingo), el miércoles 4 en Casablanca I (Avda. de Amurga esquina C/ Juan Sebastián Bach), el jueves 5 en Jinámar (Ramblas de Jinámar, 8), el viernes 6 en Zárate (C/ Leonardo Torriani, 20 – junto a grupo de contenedores), el lunes 9 en Vega de San José (C/ Málaga, 32 – zona peatonal), el martes 10 en Pedro Hidalgo (C/ Salamanca, 135), el miércoles 11 en San Juan (Camino al Polvorín con Batería de San Juan), el jueves 12 en Lomo Blanco (C/ San José Artesano, 24), el viernes 13 en Salto del Negro (C/ Marianao, 6 – junto a la plaza).

El lunes 16 de nuevo en Zárate (C/ Sabino Berthelot, 6), el martes 17 en San José (Paseo de San José, 142 – casa amarilla), el miércoles 18 en Casablanca I (C/ Debussy, 13), el jueves 19 en San Juan (C/ Real de San Juan, 82), el viernes 20 en Marzagán (GC-800 – Plaza de Marzagán), el lunes 23 en Tafira Alta (C/ Fco. Wood Quintana con C/ Zuloaga), el martes 24 en Vega de San José (C/ Córdoba, 33), el miércoles 25 en Hoya de la Plata (C/ Párroco José C. Quintana Sánchez, 2), el jueves 26 en San Roque (C/ Nueva, 49) y el viernes 27 en Urb. Las Filipinas (Avda. de Amurga, 1).