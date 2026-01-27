Las claves detrás de las históricas cifras de tráfico del Puerto de Las Palmas en 2025

El fuerte aumento del tráfico de contenedores, con más de 1,4 millones de TEU, ha sido clave para el crecimiento del Puerto de Las Palmas que ha cerrado el año 2025 con cifras récords, según se desprende de las estadísticas que maneja la Autoridad Portuaria. Junto a los contenedores, el sector de los cruceros o el crecimiento sostenido de la carga rodada, han sido cruciales en las cifras positivas globales.

El Puerto de Las Palmas cerró 2025 con uno de los mejores balances de su historia, consolidando su papel como principal infraestructura portuaria de Canarias y nodo estratégico del Atlántico Medio. El tráfico total alcanzó los 31,8 millones de toneladas, un 15,56% más que en 2024. Este incremento se apoya, sobre todo, en la evolución de las mercancías, que crecieron un 17,42% hasta rozar los 29 millones de toneladas.

Récord histórico de contenedores y papel de Opcsa

Uno de los hitos del ejercicio fue el récord del tráfico de contenedores, con 1,43 millones de TEU movidos en el conjunto del año, un 17,32% más que en 2024, un logro en el que la terminal de Opcsa jugó un papel fundamental al haber alcanzado por primera vez en su historia los 1,1 millones de TEU. A este comportamiento se sumó el crecimiento de la mercancía general contenerizada, que superó los 15,7 millones de toneladas, reforzando el papel del puerto capitalino como plataforma de redistribución y tránsito internacional para las grandes navieras.

Impulso de la carga rodada

El tráfico Ro-Ro también mostró una evolución positiva durante 2025. La Luz gestionó más de 255.000 unidades, un 2,84% más, mientras que las toneladas asociadas a este tráfico alcanzaron casi cuatro millones, con un aumento del 10,53%.

En el ámbito pesquero, la pesca congelada mantuvo su aportación a la actividad portuaria, con 317.379 toneladas, lo que representa un incremento del 13% respecto al año anterior.

Evolución del tráfico de pasajeros y cruceros

En cuanto al pasaje en general, el Puerto de Las Palmas experimentó un mínimo incremento en 2025. El aumento del 12,01% de la llegada de cruceristas, que pasó de los 888.302 pasajeros en 2024 a 994.954 durante 2025, compensó la pérdida de 85.820 pasajeros de las líneas de transporte regular, que el año pasado se quedó en 1.404.125. Juntos, suman 2.399.079 frente a los 2.378.247 de 2024.

Descenso del 'bunkering'

Sin embargo, una de las actividades que habitualmente están al alza en este recinto, el bunkering, ha experimentado un leve descenso. Tras una caída de más del 23% en diciembre, en el cómputo anual el Puerto de Las Palmas suministró un 1,44% menos de combustible con respecto al año anterior, pasando de 2.639.909 a 2.601.954 toneladas.

El tráfico Ro-Ro, con más de 255.000 unidades, mostró una evolución positiva

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, afirma que estos datos «demuestran el buen momento» del Puerto de Las Palmas y el resto de recintos de la provincia, y ratifican «la consolidación y fortaleza en prácticamente todos los sectores y en todos los tráficos». Por todo ello, insiste en la necesidad de que el puerto ubicado en Las Palmas de Gran Canaria pase a formar parte del grupo 1 del sistema portuario español, lo que permitiría, entre otros factores, ampliar la plantilla y disponer de más fondos.

Datos del conjunto de los puertos de Las Palmas

El tráfico total de los cinco puertos gestionados alcanza las 36.522.378 toneladas en el acumulado anual, lo que supone un incremento del 14,96% respecto a 2024, es decir, 4.753.935 toneladas más que en el año anterior.

En este contexto, las mercancías suman 33.614.617 toneladas y el tráfico total 36,5 millones de toneladas, ambos valores récord en una serie histórica que se remonta a 2011, según apunta la Autoridad Portuaria. El movimiento de contenedores alcanza las 1.546.389 unidades TEU, también máximo histórico desde 2011, mientras que el número de pasajeros de crucero supera por primera vez la barrera de los 2 millones, con 2.089.042 cruceristas registrados desde 2010.

Asimismo, las unidades de tráfico rodado fueron 385.397, con un crecimiento del 4,40%, con un total de 5.845.448 toneladas

La presidenta de la institución portuaria destacó que los datos estadísticos de todos los puertos de la provincia «confirman la fortaleza de nuestro sistema portuario y la capacidad de los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para seguir creciendo en tráficos diversos. Este comportamiento es fruto del esfuerzo de la comunidad portuaria, de la confianza de las navieras y operadores y de una estrategia que combina inversión, eficiencia operativa y vocación de servicio al tejido económico de Canarias.

Pendientes de la evolución en 2026

Por último, Beatriz Calzada apostilló que a partir de ahora y durante todo el año 2026 hay que «estar muy alerta, como siempre, con todos los movimientos y todas las incertidumbres» derivadas de la apertura del Canal de Suez, y agregó: «Lo que todos esperamos es una bajada en determinados tráficos, pero estamos trabajando para poder consolidar otros, para poder generar otros tráficos y que de alguna manera puedan venir a compensar esa vuelta a la normalidad del Canal de Suez».