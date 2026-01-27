La eólica marina peligra en el Puerto de Las Palmas y el resto de Canarias y hay varias empresas interesadas que desisten

El desarrollo de la eólica marina en el Puerto de Las Palmas y Canarias peligra por el incumplimiento de los plazos por parte del Gobierno central y ya hay varias empresas que estaban interesadas en impulsar proyectos en las islas que han desistido. Así lo constataron este martes representantes del Clúster Marítimo de Canarias, el Cabildo grancanario, el Ejecutivo regional y la Asociación Empresarial Eólica durante la jornada Pulso a la Eólica Marina, en la que representantes del ámbito institucional, científico, empresarial y social analizaron el momento crítico en el que se encuentra el futuro energético e industrial del Archipiélago, a pesar de que reúne condiciones excepcionales para liderar la eólica marina flotante en Europa.

El consejero de Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, fue rotundo al afirmar que desde hace tiempo se percibe una paralización preocupante en el impulso estatal y afirmó que hay una «hibernación absolutamente inaceptable» tras un periodo ya de por sí lento. Además, acusó al Gobierno central de incumplir compromisos y de mantener un «encefalograma plano» que ha generado retrasos inaceptables. Su sensación es que «después del apagón les han cambiado las prioridades o se les han apagado las neuronas», aseveró

Esta situación, advirtió, está desalentando a los promotores que inicialmente mostraron interés en participar en una subasta en Gran Canaria, por lo que reclamó medidas urgentes para que la eólica marina se convierta en una realidad en la isla. Por ese motivo, García Brink exige al Estado en nombre del Cabildo que «se ponga las pilas» y reactive el desarrollo normativo necesario.

Advertencias del Gobierno de Canarias

También fue tajante la viceconsejera de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, que recordó que lamentó que la planificación que existía desde hace más de dos años no se esté cumpliendo y esté provocando un frenazo evidente al desarrollo de esta industria, la retirada de empresas y la pérdida de valor de las inversiones ya iniciadas. Esta situación, apostilló la viceconsejera, es inaceptable y consecuencia de la falta de compromiso del Gobierno de España.

Asimismo, advirtió de que la subasta eólica marina es solo el pistoletazo de salida de un proceso largo, que puede tardar entre ocho y diez años en materializarse, lo que hace aún más urgente actuar si se quieren cumplir los objetivos energéticos y de descarbonización. Canarias, explicó, no puede alcanzar ni el 58% de renovables en 2030 ni el 100% en 2040 sin el desarrollo de la eólica marina, dado que el territorio y la demanda de islas como Gran Canaria o Tenerife limitan el crecimiento de las renovables en tierra.

Schallenberg criticó la falta de claridad y el retraso acumulado por parte del Estado, y de que si no llega «esa señal clara de que la subasta va a atener lugar y cuándo para que las empresas puedan seguir invirtiendo, va a haber una desinversión» y «un drama a nivel nacional por la pérdida de puestos de empleo».

Desinterés empresarial creciente

El Clúster Marítimo de Canarias ya ha constatado la pérdida de interés empresarial en el desarrollo de la eólica marina en las islas. «Hay una desilusión por parte de las empresas», afirmó su vicepresidente, Guillermo Ramos, que añadió que «hay muchos promotores que anteriormente venían que hoy en día están dejando de hacerlo, lo que indica que están destinando sus recursos a otros emplazamientos».

Retraso de España frente a Europa

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresarial Eólica, Juan Virgilio, puso el acento en la importancia de los tiempos y resaltó que España ya va con retraso en este sector, lo que está lastrando una oportunidad estratégica. «Apostar por la eólica marina en España es apostar por un nuevo sector a 40 años» afirmó antes de agregar que ese marcado «no tiene que ser grande, tiene que ser un mercado piloto que dinamice y traccione la cadena de valor», especialmente en la tecnología flotante, llamada a ser «la tecnología disruptiva» que abrirá mercados hoy inaccesibles por la profundidad de las aguas. «Francia, Reino Unido o Noruega llevan tiempo apostando por pequeños proyectos, con apoyos e incentivos claros» y la inacción en España puede dejar al país fuera cuando la tecnología se generalice.

Virgilio explicó que la diferencia de la eólica marina en relación a otras energías renovables es que «el mercado lo crea el gobierno», que decide cuándo y dónde se instala. «El sector está preparado, lleva años trabajando, estudiando emplazamientos y posicionándose», y la cadena de valor industrial —astilleros, proveedores y tecnología— está lista para arrancar y «dilatar esto mucho más tendrá consecuencias desde el punto de vista industrial», porque será difícil de mantener una cadena de valor «en un sitio donde no hay mercado», sentenció.

Impacto socioeconómico y retorno económico

Durante la jornada, la economista María Dolores Rodríguez, de Aeconomía XX, presentó el compendio de cuatro estudios que analizan el impacto socioeconómico de la implantación de las energías renovables marinas en Canarias, en el que se establece la necesidad de invertir 298 millones de euros, 240 millones de ellos procedentes del sector público y el resto del privado, en infraestructuras portuarias. Ese mismo informe recoge que el desarrollo de la eólica marina podría generar ingresos a través de las tasas portuarias de casi 26 millones de euros.

No obstante, apuntó Rodríguez, todos estos estudios no sirven de nada «si no se hace nada».