La Feria Km.0 Gran Canaria celebra su 35ª edición en Mesa y López con medio centenar de productores locales: las fechas

La Feria Km.0 Gran Canaria llega a Las Palmas de Gran Canaria con la celebración de su 35ª edición, que tendrá lugar los días 7 y 8 de febrero de 2026 en la Zona Comercial Mesa y López. El evento se desarrollará en horario de 09:00 a 14:00 horas y reunirá a alrededor de 50 productores de la isla, consolidándose como uno de los principales escaparates del producto local y del comercio de proximidad en Gran Canaria, informa la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López.

La iniciativa refuerza su compromiso con el consumo responsable, la economía local y la puesta en valor del sector primario, acercando a la ciudadanía una amplia oferta de alimentos producidos y transformados en la isla.

Impulso al comercio local en Mesa y López

Esta nueva edición está promovida por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López, con el respaldo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, una colaboración orientada a dinamizar el tejido comercial y favorecer la conexión entre productores, comercios y consumidores.

Además, la feria cuenta con la colaboración de distintas entidades públicas y privadas, entre ellas la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Cajasiete, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y Gran Canaria Mosaico.

Un mercado de productos de proximidad y sostenibles

La Feria Km.0 Gran Canaria funciona como un mercado al aire libre centrado en la promoción y comercialización de productos agroalimentarios de kilómetro cero, es decir, elaborados íntegramente en la isla y con un impacto reducido en el transporte y el medio ambiente.

Los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de alimentos frescos y artesanales, entre los que destacan quesos, miel, vinos, frutas y verduras, gofio, cervezas artesanales, panadería tradicional, zumos naturales, café y dulces típicos, todos procedentes de productores de Gran Canaria y elaborados siguiendo prácticas tradicionales y controles de calidad.

Feria Kilómetro 0 en Melenara / La Provincia

Una feria itinerante por Gran Canaria

La Feria Km.0 Gran Canaria surgió durante la pandemia como una respuesta de apoyo al sector primario y a los pequeños productores, que atravesaban un momento especialmente complejo. Su objetivo inicial fue ofrecer un espacio directo de venta al consumidor, eliminando intermediarios, recuerda la asociación empresarila, y facilitando la continuidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas.

Con el paso del tiempo, la iniciativa no solo se ha mantenido, sino que ha crecido hasta convertirse en una cita consolidada e itinerante, presente en numerosos municipios de la isla como Agüimes, Ingenio, Santa Brígida, Telde, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Arucas, Moya, Valleseco, Valsequillo y Las Palmas de Gran Canaria.

En total, más de 368 productores han participado en las distintas ediciones celebradas hasta la fecha, lo que refleja el alcance y la aceptación de este modelo de mercado cercano y sostenible.

Objetivos sociales, económicos y ambientales

La Feria Km.0 persigue una serie de objetivos claros que van más allá de la venta directa, subraya la organización. Entre ellos destacan:

el fomento del consumo local

la reducción de la huella de carbono

el apoyo a agricultores y ganaderos

la preservación de la cultura y la identidad insular vinculadas al campo y a la producción tradicional

Asimismo, la feria actúa como un espacio de encuentro entre productores y consumidores, favoreciendo el diálogo, la transparencia sobre el origen de los alimentos y el conocimiento de los procesos de elaboración. Este contacto directo contribuye también a la conservación del paisaje agrario, al respaldar actividades esenciales para el cuidado del territorio.

Desde el punto de vista comercial, el evento ayuda a reforzar la competitividad del comercio local, integrando la producción agroalimentaria con las zonas comerciales abiertas y dinamizando áreas estratégicas como Mesa y López.

Reconocimiento a una iniciativa comprometida

En 2023, la Feria Km.0 Gran Canaria recibió un reconocimiento del proyecto Gran Canaria Mosaico, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria. Este programa apoya iniciativas que contribuyen a la prevención de grandes incendios forestales, poniendo en valor el papel del sector primario en el mantenimiento del territorio y la reducción del riesgo ambiental.

Con esta 35ª edición, la Feria Km.0 reafirma su papel como referente del producto local en Canarias, acercando el campo a la ciudad y fortaleciendo un modelo de desarrollo más justo, cercano y sostenible.