Huelga de Guaguas Municipales: los trabajadores anuncian un preaviso para la final de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Guaguas Municipales registró este martes un preaviso de huelga para los próximos 6, 7 y 8 de febrero, coincidiendo con la final del concurso de murgas. La empresa de transporte público exige al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria medidas para aminorar el exceso de carga de trabajo derivado de la gratuidad de las guaguas en Canarias. A falta de cerrar las cifras del último año recién acabado, la compañía habría cerrado 2025 con más de 50 millones de pasajeros por segundo año consecutivo.

Los paros de la huelga laboral anunciada por Guaguas Municipales serán el viernes 6 de febrero de 06:00 a 09:00 horas, de 13:30 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas -coincidiendo con el concurso de comparsas-. El sábado 7 de febrero serán 19:00 a 22:00 horas y en la madrugada del domingo 8 de 01:30 a 04:30 horas coincidiendo con la celebración de la final del concurso de murgas, el primer acto de gran afluencia del Carnaval de Las Vegas y a la que está previsto que acudan varios miles de personas.

"La carga de trabajo ya es insoportable", denuncia Carlos Gómez, presidente del comité de empresa de Guaguas Municipales. Desde el Sindicato Unificado de Guaguas indican que se trata de una medida de presión para intentar mejorar las condiciones que vienen arrastrando los trabajadores, especialmente a su salud. Según Gómez, actualmente hay un índice de absentismo del 14%, con 109 chóferes de baja.

Insuficientes contrataciones de los últimos año

Esto se une a las insuficientes contrataciones de los últimos años, que no han compensado lo suficiente las jubilaciones y el incremento de la carga de trabajo, "que se ha duplicado". Una situación que también se ve reflejada en una flota de vehículos envejecida, "los talleres no soportan las averías que se están produciendo". Por lo que solicitan un aumento de la plantilla en ambos departamentos y piden más guaguas para renovar la flota.

"No se está poniendo remedio para solventar el problema", indica Gómez, "estamos dejando atrás a pasajeros y con quien la toman es con los conductores por ser la cara visible". La gratuidad del transporte público en Canarias, implantada en 2023, ha llevado a la compañía a ganar entre 15 y 20 millones de pasajeros con respecto a lo que manejaban antes de la entrada en vigor de esta medida.

Además, desde el sindicato denuncian que llevan dos años negociando la renovación del convenio colectivo y que no se les ha aplicado la subida salarial decretada en 2025 para los empleados públicos. De ahí que los representantes de los trabajadores esperen que con la huelga la empresa -de titularidad municipal- se siente a negociar.