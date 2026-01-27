Inmaculada Medina se da de baja del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria

La exconcejala Inmaculada Medina se ha dado de baja del PSOE. La renuncia a la militancia tuvo lugar tras dimitir de todos sus cargos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 17 de noviembre a raíz de la citación en calidad de investigada por el juez Rafael Passaro en el denominado caso Valka. Las pesquisas abordan un presunto entramado de facturas infladas entre la empresa Guerra Patrimonial y el servicio de Parques y Jardines para suministrar agua de riego al Consistorio.

Perito mercantil de profesión, Inmaculada Medina llevaba militando en el partido socialista desde 1987. Entró en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2007 en el equipo de Jerónimo Saavedra y mantuvo su acta hasta el pleno ordinario del pasado mes de noviembre. En el presente mandato, ya bajo la alcaldía de Carolina Darias, era concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas y cuarta teniente de alcaldesa.

La alcaldesa, Carolina Darias, evitó dar declaraciones este martes en la presentación de los presupuestos de 2026 tras darse a conocer en los medios la baja de Medina.

Facturas emitidas entre los años 2015 y 2022

La trama que investiga la Justicia se centra en una serie de facturas emitidas entre los años 2015 y 2022, periodo en el que Medina estuvo al frente del área de Parques y Jardines. La exconcejala está citada para declarar ante el juez el próximo 10 de febrero en calidad de investigada junto al exjefe del servicio, Miguel Ángel Padrón, su sucesor, Sergio González Cubas, y el empresario Felipe Guerra, además de la empresa de la que este último es titular, Guerra Patrimonial.

Según fuentes cercanas a la exconcejala, Medina seguirá siendo fiel al PSOE pese a su renuncia a la militancia. Hasta ahora, siempre ha sido una mujer de partido. Concurrió por primera vez a unas elecciones en 2000 postulándose como senadora por Gran Canaria. Entró en el Ayuntamiento de la capital siete años después con una concejalía con apenas competencias, pero las desavenencias en el gobierno de Jerónimo Saavedra la llevaron a escalar y a aglutinar buena parte de los servicios públicos.