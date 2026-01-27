Margarita, la mujer desahuciada de su barco: "No me cabe en la cabeza que cuatro policías nos sacaran a golpes"

Margarita ha perdido mucho en la vida, pero no es una persona indefensa. Su historia no pretende ser un trágico relato de hechos, sino contar una realidad que escapa a las imágenes del violento desahucio que protagonizó este enero en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Aunque agradece toda la ayuda que está recibiendo desde entonces, no busca convertirse en alguien dependiente: "Yo soy libre y autónoma, con mi cabeza bien despejada para saber lo que quiero. Yo no pido más que me devuelvan mi barco, que es mi casa". A medida que desgrana el pasado, en su rostro perdura la mirada fiera de una mujer que desde muy joven se hizo su propio hueco en el sector de los camiones, pero también la de una madre que perdió a su hijo demasiado pronto.

Todavía le cuesta regresar al día en que la sacaron a la fuerza del Claudine, el barco que ha sido su hogar en los últimos años. Repite que se siente "bloqueada", que no se reconoce a sí misma y que en este último mes ha envejecido diez años a causa del choque. Sin embargo, sí recuerda que la sacaron del barco a rastras, al borde del desmayo e incluso vomitando. "Tanta publicidad en defensa de la mujer, que denuncie el maltrato machista, y luego permiten a cuatro policías con botas y pistolas meterse en mi barco y sacarnos a golpes a la otra mujer que me estaba ayudando y a mí", sentencia.

De camionera a parapsicóloga

Su lucha por recuperar el barco continúa, con intenciones de atracarlo en un muelle privado mientras busca un lugar más estable donde vivir. Mientras, una simpatizante de varios colectivos sociales la ha acogido temporalmente en su casa. En cualquier caso, Margarita es mucho más que su desahucio o la vulnerabilidad que atraviesa, una situación que ella misma identifica como un problema enquistado por la crudeza para acceder a la vivienda.

Margarita empezó a trabajar a los 30 años, poco después de divorciarse, y se dedicó a oficios tan diversos como la parapsicología o los arreglos para novias. Pero nada despierta la chispa en sus ojos tanto como recordar los camiones de gran tonelaje que solía conducir para transportar mercancías, un sector que eligió en busca de libertad. Por eso, con apenas 21 años, se sacó todos los carnets de conducir, "desde el turismo hasta la guagua".

Desahucio en el Muelle Deportivo / Andrés Cruz

Perder la casa por una enfermedad

De origen asturiano, Margarita se mudó a Canarias hace 36 años para cuidar la delicada salud de su hijo, al que perdió hace unos años a causa de un cáncer. Ella también atravesó la enfermedad con un avanzado tumor intestinal que tuvieron que operarle de emergencia justo antes de comenzar un nuevo contrato de trabajo. Tras varios meses para recuperarse, perdió la habitación donde estaba viviendo anteriormente.

Durante ese tiempo pudo salir adelante gracias a unos ahorros que tenía y a la ayuda del personal médico y de servicios sociales. Aún le quedaban algunos años de trabajo, pero la jubilaron antes de tiempo por su enfermedad, lo cual redujo la cuantía de su pensión.

Margarita encontró el barco como una solución para vivir con escasos recursos económicos en plena pandemia

Son muchas las dificultades que ha enfrentado en busca de una casa, aunque siempre ha encontrado la manera de no caer: rechazos por ingresos insuficientes, falta de contrato, falta de avalistas, compartir con otras diez personas. En todo ese tiempo llevó consigo las cenizas de su hijo, que es "lo único" que le quedaba al haber perdido todo contacto con sus hermanos en la Península. Llegado el momento, en plena pandemia por covid-19, encontró una vía para ella: comprarse un pequeño barco donde vivir por su cuenta.

"La gente piensa que vivir en un barco es un lujo, pero ahí estamos personas no pudientes", relata Margarita, recordando también que muchos de sus vecinos tienen órdenes de desahucio. "Ahí hay gente que hace 20 años que está viviendo en los barcos", añade.

La normativa del Muelle Deportivo

La ordenanza del Muelle Deportivo, que entró en vigor en enero de 2025, está ligada a muchas de estas órdenes de desahucio porque prohíbe residir en dicho espacio. Además, contempla que no puede estar atracado ningún barco que no esté listo para navegar, motivo que ha defendido la Autoridad Portuaria para proceder al desalojo.

Margarita asegura que ha estado haciendo arreglos y que compró un motor de segunda mano que aún no había podido instalar. "Te pueden desahuciar de una vivienda si tú no pagas. Si no, no pueden desahuciarte. A mí no me pueden quitar mi propiedad", incide.

El dolor persiste tras los golpes del desahucio

A partir del desahucio, que la alejó durante 24 horas de todas sus pertenencias –incluyendo su móvil–, le ha costado aterrizar a una realidad en la que nunca pensó que se encontraría: su imagen reproduciéndose en medios de toda España. Desde entonces se han puesto en contacto con ella multitud de conocidos que tiene repartidos por el territorio preguntándose "cómo pudo pasar esto" y ofreciéndole su casa. "Pero no es plan de que yo interrumpa la vida de nadie", matiza.

Todavía tiene un dolor remanente en la cadera por los golpes durante el desalojo, aunque apunta que las secuelas fueron peores para la mujer que la defendió, cuyas brazos quedaron hinchados y llenos de moratones. Además, ha encadenado durante varios días una infección en la boca que a duras penas le ha dado tregua para beber agua.

Por el traslado del Claudine, que permanece en dique seco, le piden que abone la cuantía de 5.000 euros

Por si fuera poco, todavía no ha recuperado sus cosas: tuvo que firmar un permiso para que varias trabajadoras de los servicios sociales fuesen a recoger rápidamente las pocas pertenencias que pudieron. Y por el traslado del Claudine, que permanece en dique seco, le piden que abone 5.000 euros.

Actualmente, una abogada de Derecho al Techo la está ayudando con la colaboración de otros especialistas para resolver su situación, que pende de muchos hilos distintos. Margarita, que aún lo está digiriendo, no se ha dado por vencida.