Las Palmas de Gran Canaria afronta 2026 con un presupuesto histórico de 559 millones, un 7,3% más que el año pasado

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria afronta el ejercicio 2026 con un presupuesto histórico que asciende a 559 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,3% con respecto al de 2025, y que fue presentado este martes por la alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, después de su aprobación en el seno de la Junta de Gobierno. Con este, el Consistorio lleva tres años consecutivos aprobando presupuestos en crecimiento sostenido para reforzar los servicios públicos, la inversión urbana y la cohesión social sin recurrir al endeudamiento, afirma el gobierno local. A los 559 millones hay que sumarle el presupuesto de las empresas municipales y organismos autónomos, por lo que la cifra final alcanza los 764 millones de euros.

La regidora municipal destacó que este presupuesto permitirá cumplir «el programa de gobierno y mejorar las condiciones de vida en la ciudad» y es «una oportunidad para fijar prioridades, reconocer los avances realizados y los logros que tenemos pendientes, es decir, proyectos de presente para el futuro». Además, aseveró que la institución capitalina está «convirtiendo en normal lo que no lo es, pues no son muchas las administraciones públicas que pueden mantener un crecimiento sostenido sin tener que endeudarse», en referencia al crecimiento sostenido de unas cuentas para «atender las necesidades de vivienda, higiene urbana, bienestar social, movilidad, vías y obras, comercio local, playas, deportes, desarrollo urbano y sostenible, entre otras».

Ingresos municipales y estabilidad financiera

El edil de Hacienda fue el encargado de desgranar todas las partidas. Para empezar, explicó que el presupuesto municipal para este ejercicio «garantiza la estabilidad, el rigor y el equilibrio», cumpliendo con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y contempla 558,9 millones de euros, de los que 222 proceden de transferencias corrientes, 136 millones de impuestos directos y otros 97,7 de los impuestos indirectos. Además, las tasas y precios públicos engordarán las arcas locales con más de 64 millones y las transferencias de capital 18.

En cuanto al apartado de los gastos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha previsto 558,8 millones que se destinarán, principalmente al personal y los servicios públicos esenciales, explicó el concejal. Solo para el personal municipal se han consignado 157,61 millones de euros y para bienes y servicios, 199,81.

Inversión pública y regeneración urbana

Uno de los pilares del presupuesto es el esfuerzo inversor, que en 2026 alcanza los 103,6 millones de euros, sumando inversiones reales (62,95) y transferencias de capital (40,64). De esta manera, la institución de la capital grancanaria pretende impulsar proyectos de regeneración urbana, vivienda protegida, movilidad, sostenibilidad ambiental y modernización de infraestructuras en los distintos barrios de la ciudad.

Carolina Darias y Francisco Hernández Spínola junto a varios ediles tras la presentación del presupuesto municipal. / La Provincia

Por otro lado, Hernández Spínola agregó que al diseñar este documento se ha dotado a los servicios municipales y a las entidades y sociedades autónomas de la capacidad para desarrollar con «garantía de éxito» todas las acciones necesarias para avanzar en la consecución de los objetivos marcados como prioritarios por el gobierno local.

Grandes bloques estratégicos del presupuesto

Desde un enfoque estratégico, el mayor bloque presupuestario corresponde al apartado Ciudad más próxima, que se lleva 140 millones de euros, destinados a vivienda, urbanismo, vías y obras, tráfico y movilidad.

La sostenibilidad y la resiliencia urbana concentran 139,6 millones, con especial peso de limpieza viaria, alumbrado público, parques y jardines, agua y energía, mientras que la seguridad y la salud pública tienen reservados 62,1 millones, reforzando la Policía Local, los bomberos, la protección civil y el deporte como política preventiva.

Refuerzo social, económico y cultural

Finalmente, el presupuesto refuerza el componente social y económico, con 49,2 millones para inclusión y cohesión social, 27,5 millones para empleo y desarrollo económico y 52,5 millones para cultura, educación e innovación. En conjunto, las cuentas de 2026 dibujan un modelo de ciudad que prioriza la inversión pública, el equilibrio financiero y la mejora directa de la calidad de vida de la ciudadanía.

Distribución por áreas de gobierno

Por áreas de gobierno, la planificación económica municipal destina 4,7 millones de euros a Alcaldía; 88,8 millones a Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos; 57,5 millones a Desarrollo Local, Empleo, Solidaridad, Turismo, Movilidad y Ciudad de Mar; 34,3 millones a Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Jardines y Sector Primario; 27,1 millones a Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas; 190 millones a Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Limpieza, Vías y Obras y Alumbrado; 50,3 millones a Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud; 44,5 millones a Educación, Deportes y Juventud; y 62,1 millones a Seguridad, Convivencia y Cultura.

El Gobierno local espera aprobar definitivamente el presupuesto en una sesión plenaria prevista para el 13 de febrero, pero primero se abrirá un plazo para la presetación de enmiendas por parte de los grupos políticos entre el miércoles 28 de enero y el 3 de febrero. La intención municipal es que la la Secretaría General del Pleno pueda calificar estos escritos los días 4 y 5 de febrero, y que se produzcan las comparecencias en la Comisión Comisión de Pleno de Gestión Económica-Financiera y Especial de Cuentas de los miembros de la Junta de Gobierno y demás concejales y concejalas del Gobierno municipal para informar sobre el contenido de los créditos de los programas presupuestarios de su responsabilidad, los días 29 de enero y 2 de febrero.

Una vez realizados estos trámites, el documento será presentado al Consejo Social de la Ciudad el 5 de febrero y, al día siguiente, el 6 de febrero, en las cinco Juntas de Distrito.

El martes 10 de febrero se celebrará una nueva Comisión de Pleno de Gestión Económica-Financiera y Especial de Cuentas, en la que se dictaminará el Presupuesto General del Ayuntamiento antes de su aprobación definitiva el 13.