Las Palmas de Gran Canaria aprueba un presupuesto de 559 millones para 2026

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado inicialmente el proyecto de Presupuestos Generales para 2026, que asciende a 558,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,3% respecto al ejercicio anterior. Las cuentas, presentadas este martes por la alcaldesa Carolina Darias tras su validación en la Junta de Gobierno, refuerzan la inversión en vivienda, servicios públicos, higiene urbana y políticas sociales, manteniendo un nivel de endeudamiento del 0%.

Durante la presentación, en la que también participó el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, se detalló que los ingresos previstos alcanzan los 558.970.264,67 euros, mientras que los gastos se sitúan en 558.802.928,34 euros, garantizando el equilibrio presupuestario. A estas cifras se suman las cuentas de los organismos autónomos y consorcios municipales, que elevan el presupuesto del Sector Público Local hasta los 764 millones de euros, un 6,3% más que en 2025.

Crecimiento sostenido sin endeudamiento

La alcaldesa subrayó que el presupuesto mantiene un crecimiento sostenido sin recurrir a deuda, una circunstancia que, según indicó, no es habitual en las administraciones públicas. Darias señaló que las cuentas permiten mejorar las condiciones de vida en la ciudad sin comprometer la estabilidad financiera futura, al tiempo que responden a las principales demandas ciudadanas.

El proyecto presupuestario se apoya en una estimación realista de los ingresos y cumple con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos en la legislación vigente, tal y como explicó Hernández Spínola.

Ingresos y gastos municipales

En el capítulo de ingresos, destacan las transferencias corrientes de otras administraciones, que superan los 222 millones de euros, seguidas de los impuestos directos, con 136 millones, y los impuestos indirectos, con 97,7 millones. Las tasas y precios públicos aportarán 64,3 millones, mientras que los ingresos patrimoniales alcanzan los 19,5 millones de euros.

La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, durante la presentación del presupuesto / La Provincia

En cuanto al gasto, las operaciones corrientes suman 454 millones de euros, con una partida de 157,6 millones destinada a personal y 199,8 millones a bienes y servicios. Las subvenciones alcanzan los 90,9 millones. Por su parte, las operaciones de capital ascienden a 103,5 millones de euros, dirigidos a nuevos equipamientos, vivienda protegida, movilidad sostenible y mejora de las vías públicas.

Vivienda y desarrollo urbano

Uno de los ejes destacados del presupuesto es la inversión en vivienda, que crece un 47% hasta los 30,8 millones de euros. Esta partida permitirá avanzar en la construcción de viviendas de alquiler asequible, la rehabilitación en barrios como La Isleta y Jinámar, y la reposición de viviendas en Las Rehoyas. También se incrementa en el mismo porcentaje la dotación para Vías y Obras, destinada a actuaciones de asfaltado en distintos barrios.

El área de Urbanismo contará con 45,6 millones de euros, con proyectos como el Centro Municipal de Protección Animal, la implantación de energías renovables en colegios y la transformación urbana de la carretera de Almatriche. Además, Tráfico y Movilidad aumenta su presupuesto un 8,8%, hasta los 41,8 millones.

Refuerzo de la inversión social

Las políticas sociales alcanzan en 2026 una inversión sin precedentes, con 49,2 millones de euros, un 5,2% más que el año anterior. El área de Bienestar Social dispone de 45,9 millones, lo que permitirá reforzar los convenios con entidades del tercer sector y consolidar el Servicio de Ayuda a Domicilio, dotado con más de 17 millones de euros anuales.

También aumentan las partidas destinadas a Igualdad y Diversidad, que alcanzan 1,5 millones de euros, así como Juventud, con 1,6 millones, y Solidaridad, con 100.460 euros.

Sostenibilidad, seguridad y cultura

El presupuesto dedicado a una ciudad más sostenible asciende a 139,6 millones de euros, impulsado por el aumento en Limpieza, con 80,2 millones, y Parques y Jardines, con 31,1 millones. Estas partidas refuerzan los servicios de higiene urbana y mantenimiento de espacios verdes.

En materia de seguridad, el Ayuntamiento destina 62,1 millones de euros, con un incremento del 7,13% en la Policía Local, que alcanza los 30,3 millones, y un aumento del 20% en Bomberos, hasta los 11,5 millones.

El área de Educación, Cultura y Deportes también registra un crecimiento significativo. Educación contará con 24,9 millones de euros para ampliar las actividades extraescolares, mientras que Cultura dispondrá de 20 millones, incluyendo una partida cercana al millón de euros para la candidatura a Capital Europea de la Cultura. El Carnaval y las Fiestas alcanzan los 7,5 millones de euros, coincidiendo con el 50 aniversario del Carnaval.

Con estas cuentas, el Gobierno municipal estructura el presupuesto en siete ejes estratégicos orientados al desarrollo económico, la cohesión social y la sostenibilidad, consolidando una planificación financiera centrada en la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida en Las Palmas de Gran Canaria.