Las Palmas de Gran Canaria incrementa un 47% la inversión en vivienda hasta los 30,8 millones de euros

El presupuesto aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para este año contempla un incremento del 47% de la inversión en materia de vivienda hasta alcanzar los 30,8 millones de euros.

La alcaldesa, Carolina Darias, destacó la apuesta del Gobierno local por la rehabilitación urbana y la mejora de los barrios como ejes fundamentales para elevar la calidad de vida de la ciudadanía, priorizando los servicios públicos urbanos, el desarrollo urbano sostenible y la vivienda, no solo en materia de construcción, sino también de habitabilidad, accesibilidad y mejora del entorno residencial. Así, el presupuesto destina 140 millones para lograr una ciudad más próxima y habitable.

Proyectos de vivienda y regeneración de barrios

Los 30,8 millones de euros previstos para Vivienda se destinarán a varios proyectos, entre los que se encuentran la construcción de vivienda de alquiler accesible, el plan de reposición de Las Rehoyas o la rehabilitación en La Isleta o Jinámar. La alcaldesa insistió en que estas políticas de rehabilitación están estrechamente vinculadas al bienestar social, ya que mejorar el entorno urbano, la vivienda y los servicios públicos es clave para cuidar a las personas y fortalecer la cohesión social.

Más allá de estas actuaciones, con el fin de mejorar el entramado urbano también se ha ampliado en un 47% el presupuesto de Vías y Obras, que pondrá en marcha este año un plan integral de repavimentación en el municipio.

Principales inversiones previstas en la ciudad

Otras obras previstas en el plan de inversiones son la renovación del edificio Cachalote y el muro de Las Canteras, la instalación de sistemas de energía renovables en todos los colegios públicos, la ejecución del tramo 7 de la Metroguagua, el túnel bajo Santa Catalina cuyos trabajos se paralizaron a finales de 2023, el Centro Municipal de Protección Animal o la mejora de la carretera de Almatriche.

La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola / La Provincia

El edil de Hacienda precisó que el dinero final que se destine a inversiones se ampliará gracias a los remanentes de Tesorería y el programa de Inversiones Financieramente Sostenibles, que permitirá realizar obras en vivienda, aguas o mantenimiento de las vías, entre otras, que formarán parte de un expediente propio.

Refuerzo de las políticas sociales

Por otro lado, el documento económico contempla un refuerzo de las políticas sociales que, según el gobierno local, «alcanzará una inversión sin precedentes» con 49,2 millones de euros, un 5,2% más que el año anterior. Bienestar Social destinará parte de los 45,9 millones de euros que tiene reservado para ampliar el número de convenios con entidades del tercer sector y poder mejorar la atención a las personas más vulnerable, así como afrontar el crecimiento del nuevo servicio de Ayuda a Domicilio, que requiere de 17 millones de euros al año.

También crecen las partidas consignadas para áreas como Igualdad y Diversidad, Juventud, Deportes o Educación, que este año podrá multiplicar el número de centros públicos de Educación Infantil y Primaria donde se ofrecen actividades extraescolares para mejorar formación y la conciliación laboral, así como incrementar la oferta de la Universidad Popular.

Servicios públicos, deportes, cultura y seguridad

Carolina Darias destacó que el nuevo presupuesto contempla el impulso al nuevo contrato de Parques y Jardines, que se sumarán al de la Recogida de Residuos, que se licitará en las próximas semanas, y los de Limpieza y el Mantenimiento de Las Playas, que están aún «en fase de tramitación interna».

La Concejalía de Deportes contará este año 18,4 millones de euros para construir un pabellón deportivo en Jinámar y un skate park en la ciudad, así como mejorar los espacios para la práctica de actividad física. El incremento de más del 4% del presupuesto permitirá también seguir aumentando las subvenciones.

El Consistorio capitalino contribuirá por primera vez con los gastos de funcionamiento de la fundación Juan Negrín, gracias al aumento de la cuantía reservada para Cultura (20 millones). También se financiará la candidatura a Capital Europea de la Cultura, con casi un millón, y Carnaval y Fiestas contará con 7,5 millones.

El Gobierno municipal destinará más recursos a la Policía Local (7,13% más), que tiene reservado 30,3 millones de euros, y al cuerpo de Bomberos, que también crece un 20% hasta los 11,5 millones de euros para la adquisición de nuevos vehículos. También crecen Protección Civil y Seguridad y Emergencias.