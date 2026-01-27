Identificado un vertido ilegal de amianto en el barrio de Las Torres de Las Palmas de Gran Canaria

Agentes del Grupo Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han identificado y denunciado al presunto autor de un vertido ilegal de residuos peligrosos en el entorno del Mirador de Las Torres, donde fueron abandonadas planchas de fibrocemento con contenido de amianto. Los hechos arrancaron en diciembre, a raíz del aviso de un vecino, y tras las pesquisas de los agentes se pudo identificar al titular de un vehículo implicado en los hechos. El investigado reconoció ser responsable del vertido y admitió que cobraba a sus clientes por la retirada sin contar con autorización administrativa.

La intervención policial se inició el 19 de diciembre, tras un aviso ciudadano que alertaba del vertido de escombros desde un furgón en un terraplén situado junto a un vial de la urbanización Díaz Casanova. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron la existencia de aproximadamente tres metros cúbicos de residuos cuyas características físicas se correspondían con fibrocemento con amianto, un material catalogado como residuo peligroso por la normativa vigente.

Investigación y detección del responsable

Tras las primeras comprobaciones, los agentes llevaron a cabo diversas investigaciones y consultas en bases de datos policiales que permitieron identificar al titular del vehículo presuntamente implicado en los hechos. Las pesquisas revelaron que el investigado se anunciaba en portales de internet como gestor de todo tipo de residuos, incluidos aquellos con contenido de amianto.

Sin embargo, no figuraba inscrito ni como gestor ni como transportista autorizado en el Registro de Gestores de Residuos del Gobierno de Canarias, requisito obligatorio para este tipo de actividades.

Reconocimiento de los hechos y denuncia

Una vez localizado, el investigado reconoció ser el responsable del vertido y admitió que cobraba a sus clientes por la retirada y gestión de residuos peligrosos sin contar con la preceptiva autorización administrativa. Por estos hechos, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha formulado la correspondiente denuncia por una infracción grave de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El cuerpo policial recuerda que la ciudadanía puede comunicar de forma anónima este tipo de comportamientos a través del correo electrónico medioambiente.policia@laspalmasgc.es, con el objetivo de prevenir vertidos ilegales y proteger el entorno urbano y natural del municipio.