El Cabildo adjudica el acceso provisional al Ecoparque Norte desde la GC-3

El Cabildo de Gran Canaria ha adjudicado la ejecución de un acceso provisional al Ecoparque Norte desde la GC-3, una actuación destinada a reducir el tránsito de vehículos pesados por los barrios próximos a esta instalación ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. El contrato ha sido firmado por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento con la empresa Hermanos García Álamo, S.L.U., por un importe de 667.757,01 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El consejero del área, Raúl García Brink, ha señalado que esta medida responde a un compromiso adquirido con los vecinos de la zona, con el objetivo de aliviar las molestias derivadas del tráfico pesado que actualmente accede al Ecoparque a través de núcleos residenciales.

Desvío del tráfico pesado

En la actualidad, el acceso al Ecoparque Norte se realiza por los barrios de Hoya de la Plata Baja, Salto del Negro y La Montañeta, itinerarios que soportan un elevado tránsito de camiones. Según ha explicado el consejero, esta situación ha generado quejas vecinales por las molestias asociadas al paso continuo de vehículos pesados.

El nuevo acceso desde la GC-3 permitirá desviar más de 300 vehículos diarios fuera de estas zonas residenciales, lo que contribuirá a mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de la población, además de optimizar el funcionamiento interno del propio Ecoparque.

Una solución temporal dentro de la planificación viaria

La actuación tiene carácter provisional, ya que su trazado se sitúa en el ámbito de las futuras conexiones entre la GC-3 y la GC-5, la Tangencial de Telde. De forma paralela, el Cabildo trabaja en el proyecto del acceso definitivo, que se desarrollará desde la zona de Tivoli, con entrada por La Marfea.

Este futuro enlace se integrará en la planificación viaria estructural de la isla y permitirá el desvío completo del tráfico pesado, tanto de entrada como de salida del Ecoparque Norte. Según ha destacado García Brink, la actuación actual es fruto del diálogo con la ciudadanía y de la búsqueda de soluciones que compatibilicen la prestación del servicio con la mejora del entorno urbano.