CC critica el Presupuesto de 2026 de Las Palmas de Gran Canaria por priorizar gasto sin inversión real

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha cuestionado el Presupuesto municipal para 2026 presentado por el grupo de gobierno del PSOE, al considerar que, pese a su volumen récord, no aborda las principales necesidades de la ciudad. A su juicio, las cuentas aumentan el gasto global, pero no se traducen en una mejora efectiva de problemas como la vivienda, la limpieza, la seguridad o la planificación urbana.

Las cuentas municipales para 2026 alcanzan cerca de 558,8 millones de euros, una cifra superior a la del ejercicio anterior. Sin embargo, Suárez sostuvo que la comparación con el presupuesto de 2025 revela un patrón que calificó de “preocupante”, al incrementarse los recursos disponibles sin que se refuercen las políticas que, según CC, permitirían una transformación real del municipio tras más de una década de gobiernos socialistas.

Menos inversión real en los barrios

Desde CC destacan que, con un aumento de casi 38 millones de euros, el presupuesto debería reforzar la inversión productiva y la resolución de problemas estructurales. No obstante, las inversiones reales, recogidas en el Capítulo 6, descienden de 67,5 millones en 2025 a 62,9 millones en 2026, lo que, a juicio de la formación nacionalista, limita la capacidad de mejora de los barrios y de las infraestructuras municipales.

El reparto del presupuesto, al detalle.

Suárez señaló que esta reducción afecta a proyectos vinculados a la vida cotidiana de la ciudadanía, como la generación de vivienda pública, en un contexto de elevada demanda habitacional en la capital grancanaria.

Aumento del gasto en contratación externa

Otro de los aspectos subrayados por CC es el crecimiento del Capítulo 2, destinado a bienes y servicios, que pasa de 171,5 millones a cerca de 200 millones de euros, un incremento de casi 28 millones en un solo año. Según Suárez, este aumento refleja una mayor dependencia de la contratación externa, sin que exista una evaluación clara de los resultados obtenidos.

Una parte relevante de este gasto, recordó, se destinará al contrato de limpieza de emergencia, un servicio que continúa generando críticas por su eficacia pese al elevado presupuesto asignado.

Más intereses de demora y menos fondos externos

La formación nacionalista también alertó del aumento de los intereses de demora, que crecen de 3,6 millones en 2025 a 5,4 millones en 2026. Para CC, estos recursos no se destinan a políticas sociales o a la mejora de los barrios, sino a cubrir costes derivados de problemas administrativos y de la situación de nulidad de varios contratos de mantenimiento.

A ello se suma la reducción de financiación procedente de otras administraciones. Las transferencias europeas del MRR Next Generation bajan de 17,71 millones a 7,10 millones de euros, mientras que las transferencias de capital del Cabildo de Gran Canaria descienden de 2,64 millones a 0,47 millones. Desde CC interpretan esta caída como una menor capacidad para impulsar proyectos de transformación urbana.

Personal de limpieza viaria en la calle Triana. / Andrés Cruz / LPR

Vivienda, limpieza y seguridad

En materia de limpieza, Suárez reconoció que la dotación presupuestaria vuelve a aumentar, hasta situarse en torno a los 80 millones de euros, pero insistió en que el debate debe centrarse en el modelo de gestión y en los resultados obtenidos. En su opinión, el incremento del gasto no se ha traducido en una mejora visible del servicio.

Respecto a vivienda, el presupuesto asigna alrededor de 30,8 millones de euros, una cifra que CC considera insuficiente para afrontar la emergencia habitacional. Suárez señaló que el parque público no ha crecido de forma significativa en los últimos años, pese al cambio de gobierno municipal.

En el ámbito de la seguridad, el portavoz nacionalista calificó las subidas de “moderadas” en un contexto de mayor presión poblacional y turística. El presupuesto contempla 30,27 millones de euros para la Policía Local y 11,5 millones para Bomberos, aunque CC advierte de la persistencia de carencias en recursos humanos y de la situación de varios parques zonales de bomberos que permanecen cerrados.