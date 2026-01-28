Cinco gráficos para entender dónde va el dinero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene proyecto de presupuestos para 2026. La ciudad tendrá este año unas cuentas de 558,8 millones de euros, 38 más que en 2025, aunque no se reparte de forma homogénea. Algunas áreas concentran una parte muy significativa del gasto total, mientras que otras gestionan partidas mucho más reducidas.

Las cuentas de este año dan un fuerte impulso para las políticas de vivienda, servicios públicos, higiene urbana y bienestar social, que contarán con inversiones récord, según destacó la alcaldesa, Carolina Darias. La confusión que pueden generar los grandes números se aclara con un vistazo rápido por áreas, lo que permite comprender la jerarquía de gastos.

El presupuesto municipal del Ayuntamiento para 2026, área por área.

Las diferencias entre áreas municipales de Las Palmas de Gran Canaria son visibles incluso sin cifras. Algunas partidas multiplican por varias veces el presupuesto de otras, lo que refleja con claridad cuáles son las grandes prioridades del gasto municipal.

Así se reparte por áreas el Presupuesto de Las Palmas de Gran Canaria.

Detrás de cada área municipal hay proyectos concretos a los que van destinadas las partidas. Este gráfico muestra cómo se reparte el presupuesto entre actuaciones específicas y qué iniciativas concentran más recursos dentro de cada departamento.

El reparto del presupuesto, al detalle.

También es posible explorar el Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para 2026 de forma interactiva. Desde las grandes áreas hasta los proyectos que las componen, este gráfico permite recorrer el gasto público y entender cómo se distribuye cada euro.

Navegar el presupuesto de Las Palmas de Gran Canaria Un repaso detallado por las áreas y los proyectos del presupuesto municipal

No todas las áreas evolucionan igual. Algunas combinan grandes presupuestos con fuertes incrementos porcentuales, mientras que otras mantienen niveles más estables o crecen de forma moderada. Este gráfico resume de un vistazo los mayores gastos y los mayores incrementos.