Coca-Cola celebra el día del patrón de los periodistas con la redacción de LA PROVINCIA

Coca Cola en Canarias celebra la festividad de San Francisco de Sales con los periodistas de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, compartiendo refrescos de su surtido en un encuentro tradicional

De izquierda a derecha: Fernando Canellada y Armando Gil / José Carlos Guerra

Las Palmas de Gran Canaria

Responsables de Coca Cola en Canarias, con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, para compartir un refresco, del surtido de la multinacional, como no puede ser de otra manera, y un motivo de felicitación con los profesionales de la redacción de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. El encuentro que coordina Armando Gil, responsable de comunicación y relaciones públicas de Coca Cola en Las Palmas, ya se ha convertido en una cita tradicional para subrayar la fiesta patronal del periodista.

