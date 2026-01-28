Cuatro magistrados del cuarto turno toman posesión para ejercer en Canarias

Cuatro magistrados del cuarto turno, reservado a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, han jurado sus cargos este miércoles en el Palacio de la Justicia y han asumido sus nuevos destinos en Canarias.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, aplaudió la incorporación de los nuevos profesionales, un número que tachó de "modesto", para paliar el déficit de jueces y mejorar el ritmo de trabajo pese a arrastrar la tasa de litigiosidad más alta del país.

Así, Josefa García Martín se incorporará como jueza a la plaza 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario; Ana Freire Calvo a la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Arona; María Ascensión Cunchillos Barrado a la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona; y Javier Fraga Mandián a la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, anteriormente el Juzgado Mixto número 5.

Bagaje profesional

Bragado subrayó el bagaje profesional de los nuevos jueces y señaló que tienen por delante "retos complicados" en unas plazas que "no son las más fáciles". Asimismo, destacó la importancia de estas medidas de refuerzo y señaló que en España deberían convocarse 350 plazas cada año solo para cubrir las vacantes por jubilaciones.

El último avance en este sentido ha sido la convocatoria esta semana de 500 plazas de jueces en todo el país, de las que 33 corresponden a Canarias.