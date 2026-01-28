La eterna espera de la batería de San Juan: El Cabildo reclama que Promoción devuelva la subvención del plan director

El Cabildo reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que devuelva la subvención otorgada para realizar el plan director de la batería de San Juan. Situada en lo alto del risco homónimo y declarada Bien de Interés Cultural (BIC), este complejo defensivo, fue construido a finales del siglo XIX con el propósito de reforzar la defensa de la ciudad en el contexto de la Guerra de Cuba entre España y Estados Unidos. Más de un siglo después, luce completamente abandonado y con un deterioro galopante.

La corporación insular otorgó en diciembre de 2023 una subvención de 55.000 euros a la Sociedad de Promoción. El objetivo de la misma era desarrollar un plan que marque las directrices para rehabilitar la fortaleza y ponerla en uso como espacio museístico. Según el informe emitido el 16 de enero por la consejería de Presidencia, que dirige Teodoro Sosa, esta entidad dependiente del Ayuntamiento de la capital no ha justificado debidamente el gasto de la ayuda concedida.

Capital Europea de la Cultura 2031

El plan director salió a licitación en mayo de 2024 y fue adjudicado en julio a Patrimonia Consulting por 49.000 euros. El mismo fue entregado a final de año, aunque todavía no ha sido presentado públicamente. La propuesta es similar a la de otros proyectos que la ciudad está preparando de cara a su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Caso de los planes directores del Cine Guanarteme y el edificio Fyffes, los cuales también siguen en un cajón -la previsión será desvelarlos este año-.

Los técnicos solicitaron nueva documentación hasta en dos ocasiones, sin respuesta de la Sociedad de Promoción

El Cabildo concedió una ampliación del plazo de ejecución de agosto a diciembre de 2024, por lo que Sociedad de Promoción tenía hasta marzo de 2025 para justificar el gasto. Según el informe que solicita la devolución, la entidad entregó la documentación necesaria a tiempo, pero los técnicos de la corporación insular exigieron más documentos para poder evaluar si se cumplieron los objetivos por los que fue concedida la partida.

Entre la documentación requerida, los técnicos solicitaron el plan director elaborado, acreditación de la gerente de Sociedad de Promoción, el justificante de la factura de una empresa de vigilancia y protección de bienes, pruebas de que el logo del Servicio de Patrimonio Histórico insular estuvo publicitado, una relación de gastos y un desarrollo del índice de la memoria -el cual no desgranaron la primera vez que Promoción lo entregó-.

Vista de las estancias derruidas de la antigua batería de San Juan. / José Carlos Guerra

Esta solicitud por parte de Presidencia fue realizada en el mes de mayo y reiterada el pasado julio de 2025. En septiembre, el Cabildo dio por no justificada la subvención, por lo que inició un expediente de devolución de la subvención. La liquidación que demanda la corporación insular incluye los 55.000 euros de la partida y 4.365 euros en concepto de intereses de demora.

Un complejo del siglo XIX repleto de basura

El complejo defensivo de la Batería de San Juan y de Las Mesas de San Juan fue declarado BIC en 2018. Tras años de abandono, esta fortaleza histórica presenta numerosos daños acusados por la total ausencia de mantenimiento desde que el ejército dejara de utilizarla hace medio siglo y los actos vandálicos posteriores de manera reiterada. Los grafitis cubren las paredes, la basura se acumula en sus dependencias y las muros y techos se desmoronan.

Desde su declaración como BIC, el Ayuntamiento apenas ha realizado una limpieza exhaustiva de maleza y todo tipo de basuras, además de tapiar algunas zonas del conjunto. Este fue concevido a finales del siglo XIX en el contexto de la Guerra de Cuba y ampliado en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial ante un posible ataque británico a las Islas.