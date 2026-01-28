El exrector de la ULPGC, Rafael Robaina, se incorpora a Municipalistas Primero Canarias

Rafael Robaina, catedrático, investigador y exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es la última incorporación destacada a Municipalistas Primero Canarias, la fuerza política impulsada por los alcaldes, dirigentes y militantes del nacionalismo progresista de las islas liderada por los alcaldes de Agüimes, Óscar Hernández, y Gáldar, Teodoro Sosa. Robaina se suma al proyecto municipalista desde la asamblea local de Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad en la que nació hace 63 años y en la que aún vive.

Licenciado en Biología por la Universidad de La Laguna e isletero para más señas, Rafael Robaina cuenta con el reconocimiento y respeto generalizado de toda la comunidad universitaria no sólo por su extensa y prestigiosa trayectoria académica, científica y tecnológica, sino también por sus valores éticos y su gran bonhomía. Se une a Municipalistas Primero Canarias con la voluntad de ofrecer su bagaje personal y profesional, así como su experiencia en la gestión pública, al impulso que esta organización política quiere dar a la mejora del archipiélago.

Rafael Robaina se une a Municipalistas Primero Canarias / LP/DLP

En su opinión, “el tiempo ha demostrado que Canarias se organiza de abajo hacia arriba, desde lo más cercano que son los municipios a los Cabildos y de los Cabildos al Gobierno de Canarias”. “Si aceptamos que este modelo de organización de abajo hacia arriba es el que vertebra Canarias, nos irá mejor en el futuro”, afirma el exrector de la ULPGC, que se muestra convencido de que “el modelo de cercanía y escucha activa practicado por Primero Canarias en municipios como Gáldar o Agüimes, puede ser perfectamente trasladable a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria”.

Robaina afirma que su incursión en la política tiene como fin “ayudar, aportar e ilusionar a la ciudadanía, para que sepa que no todo está dicho o hecho, sino que el futuro está por construir”. “Hay gente que viene con ideas frescas” y sus propuestas pueden “contribuir a mejorar la calidad de vida, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en el conjunto del archipiélago”, concluye.

El exrector de la ULPGC, Rafael Robaina, se incorpora a Municipalistas Primero Canarias / LP/DLP

Asamblea constituyente en Las Palmas de Gran Canaria

La organización local de Las Palmas de Gran Canaria, a la que se une Rafael Robaina, celebra precisamente este jueves su asamblea constituyente, tras el congreso fundacional del partido celebrado el pasado mes de octubre. Un centenar de militantes municipalistas están llamados a constituir formalmente la asamblea capitalina, así como a elegir el comité electoral que habrá de organizar el proceso de designación del consejo y la ejecutiva local.

Está prevista la presentación de una candidatura de consenso, en la que estarán, entre otros, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, y el director gerente de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, Ruymán Santana. La reunión se celebrará este jueves, 29 de enero, a las 19:00 horas, en la sede de Municipalistas Primero Canarias en Las Palmas de Gran Canaria (Paseo Tomás Morales, 7).