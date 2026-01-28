La oposición critica los presupuestos de Las Palmas de Gran Canaria por "frenar" las inversiones

Los grupos del Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuestionaron este miércoles el proyecto de Presupuesto municipal para 2026, que asciende a 558,9 millones de euros. Ambos coinciden en señalar que el incremento del gasto no se traduce en una mejora efectiva de los servicios, las infraestructuras ni la respuesta a problemas estructurales como la vivienda, la limpieza o la seguridad.

La portavoz de los populares, Jimena Delgado, sostuvo que las cuentas vuelven a presentar un escenario de crecimiento económico que, a su juicio, no se corresponde con la capacidad real de ejecución del Ayuntamiento. En este sentido, recordó que la ejecución presupuestaria fue del 67,22% en 2024 y del 63,62% en 2025, unos datos que, según señaló, anticipan nuevos retrasos en proyectos estratégicos para la ciudad.

Según expuso Delgado, los ingresos crecen fundamentalmente por el incremento de la presión fiscal. Los impuestos directos, indirectos y tasas alcanzan los 298.155.832,21 euros, frente a los 259.425.271,64 euros del ejercicio anterior, lo que supone una subida del 14,92%.

Incrementos en la presión fiscal

Entre los principales incrementos, el PP destaca la nueva tasa de basura, con una recaudación prevista de 32.144.059,98 euros, así como el aumento del IBI urbano, que se sitúa en 79.098.578,78 euros. También se señala el incremento en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) tras la eliminación de la bonificación para vehículos de más de 25 años, junto a una reducción del 6% en el importe destinado a beneficios fiscales.

Las transferencias de capital caen hasta 18.087.378,42 euros, lo que supone un descenso del 44,11%. En particular, los fondos Next Generation se reducen a 7.097.745,41 euros (-59,93%) y la financiación del Cabildo de Gran Canaria baja a 465.000 euros (-82,38%), un aspecto que el PP considera uno de los principales déficits del presupuesto.

Jimena Delgado: "Es evidente que este presupuesto no le da solución a los grandes problemas de la ciudad"

En materia de infraestructuras, el PP criticó la evolución del proyecto de la MetroGuagua, al que calificó de ralentizado. El presupuesto recoge 2.303.000 euros para la amortización del préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), frente a 822.000 euros del año anterior, con una deuda pendiente de 44,2 millones de euros de un crédito inicial de 50 millones.

Respecto a vivienda, Delgado señaló que el presupuesto solo incorpora una nueva promoción, en la calle Concejal García Feo, y reduce o elimina partidas destinadas a otras actuaciones. Según indicó, en casi tres años de mandato no se ha entregado ninguna vivienda nueva ni de reposición. “Es evidente que este presupuesto no le da solución a los grandes problemas de la ciudad y que el principal, la falta de vivienda, tampoco se ve resuelto", matizó la portavoz.

Resolución de problemas estructurales

Por su parte, desde CC destacan que, con un aumento de casi 38 millones de euros, el presupuesto debería reforzar la inversión productiva y la resolución de problemas estructurales. No obstante, las inversiones reales, recogidas en el Capítulo 6, descienden de 67,5 millones en 2025 a 62,9 millones en 2026, lo que, a juicio de la formación nacionalista, limita la capacidad de mejora de los barrios y de las infraestructuras municipales.

Suárez señaló que esta reducción afecta a proyectos vinculados a la vida cotidiana, como la generación de vivienda pública, en un contexto de elevada demanda habitacional en la capital. Otro de los aspectos subrayados por CC es el crecimiento del Capítulo 2, destinado a bienes y servicios, que pasa de 171,5 millones a cerca de 200 millones de euros, un incremento de casi 28 millones. “Mientras hablan de lo público, el presupuesto revela una externalización creciente y un Ayuntamiento cada vez más dependiente de contratos, sin una evaluación clara de resultados”, apuntó el concejal.