Las Palmas de Gran Canaria mejora la red de saneamiento en el barrio de Ladera Alta

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Unidad Integral del Agua, ha completado las obras de renovación de un tramo de la red de saneamiento en la calle Manuel Batista del barrio de Ladera Alta, en el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, una actuación que ha permitido sustituir la infraestructura y mejorar el funcionamiento del sistema de evacuación de aguas residuales en esta vía.

Esta intervención, incluida en los Proyectos Participativos Municipales, responde a una propuesta vecinal seleccionada dentro del proceso de presupuestos participativos, mediante el cual la ciudadanía decide el destino de una parte de los recursos municipales para la mejora de los espacios y servicios públicos.

Los trabajos han consistido en la renovación de aproximadamente 73 metros lineales del colector de saneamiento, junto a un tramo de albañal, dos registros domiciliarios y un pozo de la red. Asimismo, se ha procedido al hormigonado y asfaltado de la zona afectada, con la reposición del pavimento en todo el trazado de la actuación.

La obra se ha ejecutado conforme a la normativa técnica vigente en materia de canalizaciones, accesibilidad y pavimentación, empleando materiales homologados que garantizan una mayor durabilidad de la infraestructura y un mejor servicio a la ciudadanía.

Esta actuación, con un presupuesto de 42.766,38 euros, se enmarca en el plan municipal de mejora y modernización de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad, con el objetivo de reforzar la calidad urbana y el bienestar vecinal.