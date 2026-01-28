El PP critica el Presupuesto de 2026 por aumentar la recaudación y frenar las inversiones en Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha cuestionado el proyecto de Presupuesto municipal para 2026, al que acusa de incrementar la recaudación sin garantizar una ejecución efectiva de las inversiones ni mejoras proporcionales en los servicios públicos, las infraestructuras o la política de vivienda.

Delgado sostuvo que las cuentas vuelven a presentar un escenario de crecimiento económico que, a su juicio, no se corresponde con la capacidad real de ejecución del Ayuntamiento. En este sentido, recordó que la ejecución presupuestaria fue del 67,22% en 2024 y del 63,62% en 2025, unos datos que, según señaló, anticipan nuevos retrasos en proyectos estratégicos para la ciudad.

Un presupuesto al alza con baja ejecución

El Presupuesto municipal para 2026 asciende a 558.970.264,67 euros, mientras que el consolidado del sector público local alcanza los 763.811.154,15 euros en el estado de gastos. Para la portavoz popular, el volumen económico no es el principal problema, sino “la distancia entre lo que se anuncia y lo que finalmente se ejecuta”.

El PP enmarca además estas cuentas en una tramitación que considera tardía, lo que, según Delgado, condiciona el arranque efectivo del ejercicio y las inversiones desde el primer trimestre, una situación que afirma que se repite en los últimos años.

Aumento de la presión fiscal

Según expuso Delgado, los ingresos crecen fundamentalmente por el incremento de la presión fiscal. Los impuestos directos, indirectos y tasas alcanzan los 298.155.832,21 euros, frente a los 259.425.271,64 euros del ejercicio anterior, lo que supone una subida del 14,92%.

Entre los principales incrementos, el PP destaca la nueva tasa de basura, con una recaudación prevista de 32.144.059,98 euros, así como el aumento del IBI urbano, que se sitúa en 79.098.578,78 euros. También se señala el incremento en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) tras la eliminación de la bonificación para vehículos de más de 25 años, junto a una reducción del 6% en el importe destinado a beneficios fiscales.

Dos operarios llevan un contenedor a un camión de basura en Las Palmas de Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

Remanente y fondos inmovilizados

La portavoz popular vinculó el aumento de los ingresos patrimoniales, que alcanzan los 19.512.970,87 euros (+27,90%), a los intereses generados por los depósitos bancarios. Según detalló, el Ayuntamiento prevé ingresos de 18.152.713,09 euros por este concepto, con saldos medios en cuentas bancarias de 815.929.783,28 euros.

En este contexto, el remanente total de tesorería se sitúa en 692.780.620,56 euros, de los que 463.878.375,99 euros corresponden al remanente para gastos generales. Para el PP, estas cifras reflejan una limitada capacidad de ejecución del gasto.

Menos inversión y pérdida de financiación externa

En el estado de gastos, Delgado señaló que el incremento presupuestario se concentra en el gasto corriente. El capítulo de bienes corrientes y servicios alcanza los 199.810.651,97 euros, con un aumento del 16,47%, mientras que las inversiones reales descienden un 7,37%, hasta 62.946.751,98 euros.

Las transferencias de capital caen hasta 18.087.378,42 euros, lo que supone un descenso del 44,11%. En particular, los fondos Next Generation se reducen a 7.097.745,41 euros (-59,93%) y la financiación del Cabildo de Gran Canaria baja a 465.000 euros (-82,38%), un aspecto que el PP considera uno de los principales déficits del presupuesto.

Infraestructuras y vivienda

En materia de infraestructuras, el PP criticó la evolución del proyecto de la MetroGuagua, al que calificó de ralentizado. El presupuesto recoge 2.303.000 euros para la amortización del préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), frente a 822.000 euros del año anterior, con una deuda pendiente de 44,2 millones de euros de un crédito inicial de 50 millones.

Viviendas públicas en Tamaraceite Sur / José Pérez Curbelo

Respecto a vivienda, Delgado señaló que el presupuesto solo incorpora una nueva promoción, en la calle Concejal García Feo, y reduce o elimina partidas destinadas a otras actuaciones. Según indicó, en casi tres años de mandato no se ha entregado ninguna vivienda nueva ni de reposición.

Proyectos urbanos y tramitación

El Presupuesto incluye 672.000 euros para el Paseo del Guiniguada, una cifra ligeramente superior a la del ejercicio anterior, que el PP considera limitada en relación con la dimensión anunciada del proyecto ganador del concurso realizado el año pasado.

Finalmente, la portavoz popular reclamó mayor transparencia en la tramitación de las cuentas y recordó que aún no se han presentado en detalle documentos como el Plan Estratégico de Subvenciones y la plantilla municipal. A su juicio, nuevos retrasos en la aprobación definitiva podrían volver a afectar a la ejecución presupuestaria del ejercicio 2026.