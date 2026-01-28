El quinto contenedor avanza en Las Palmas de Gran Canaria: el barrio de Fincas Unidas se suma al compostaje

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, ha iniciado esta semana la instalación del quinto contenedor para la recogida selectiva de residuos orgánicos en el barrio de Fincas Unidas, situado en el distrito Centro. Con esta incorporación, el municipio continúa ampliando de forma progresiva el sistema de separación de la materia orgánica en distintos puntos de la ciudad.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha señalado que el Ayuntamiento mantiene una línea de trabajo continuada para extender el uso del contenedor marrón a todos los barrios. Según ha indicado, el objetivo es mejorar la gestión de los residuos y reducir su impacto ambiental mediante la separación en origen de la fracción orgánica.

Implantación progresiva en la ciudad

La instalación en Fincas Unidas se suma a las actuaciones iniciadas a finales de 2023 en centros educativos municipales, en Mercalaspalmas y en otros enclaves estratégicos. Desde entonces, el sistema ha permitido recoger más de 842.440 kilos de residuos orgánicos, que han sido trasladados al Ecoparque gestionado por el Cabildo de Gran Canaria para su tratamiento y conversión en compost destinado al uso agrícola.

Con la incorporación de este barrio, ya son 21 los barrios de los cinco distritos de la ciudad que cuentan con el contenedor marrón. El servicio está operativo en Los Tarahales, Ciudad Jardín, la urbanización Montalex (San Lorenzo), La Galera, Las Coloradas, La Minilla, Cuatro Cañones, San Antonio, El Polvorín, la urbanización Santa Margarita (carretera de Los Hoyos), San Francisco de Paula, Lomo Apolinario, San Francisco, El Zardo, Casa Ayala, Nueva Isleta, Guanarteme, Altavista, Monteluz, Zurbarán y Fincas Unidas. En las próximas semanas está prevista su implantación en San Nicolás.

Información vecinal y acceso al contenedor

Durante esta semana, el Ayuntamiento ha habilitado un estand informativo en la calle Pérez del Toro, número 4, donde los vecinos y las vecinas pueden resolver dudas y realizar la inscripción necesaria para obtener el llavín que permite el acceso a los contenedores marrones. Este trámite también puede completarse de forma telemática a través de la web municipal.

Como medida de apoyo al inicio del servicio, las 100 primeras personas que se registren en la oficina instalada en el barrio recibirán de manera gratuita un cubo de 15 litros y 20 bolsas biodegradables, con el fin de facilitar el uso doméstico del contenedor de materia orgánica.

Residuos admitidos en el contenedor marrón

El quinto contenedor está destinado a la recogida de restos orgánicos como sobras de comida, restos vegetales de cocina, pieles y huesos de fruta, restos de carne, pescado y marisco, alimentos estropeados o caducados, productos lácteos, cáscaras de huevo y frutos secos, pan, bollería, granos y cereales.

También se pueden depositar posos de café, filtros usados, bolsas de infusión, papel de cocina y servilletas sucias, así como pequeñas ramas, restos de poda, hojas, flores, corchos, serrín, virutas de madera e hilos naturales.