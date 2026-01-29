Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tiempo CanariasCierre de playas en TeldeAccidente guagua Las PalmasUD Las PalmasMuerte súbita
instagramlinkedin

Furor por la Gala Drag Queen: las entradas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 vuelan en minutos

La alta demanda colapsó el sistema online y provocó largas colas en el recinto

Entradas para la Gala Drag, agotadas en minutos

Entradas para la Gala Drag, agotadas en minutos

La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Las entradas para la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 se agotaron en cuestión de minutos en la plataforma online, debido a la altísima demanda.

El tráfico masivo provocó incluso la caída temporal de la web de redirección, lo que llevó a muchos usuarios a acceder directamente a la página de la empresa tiquetera. En apenas unos minutos, se completó el cupo disponible en digital, dejando fuera a numerosos interesados, a pesar del límite de cuatro entradas por persona fijado por la organización.

Entradas Carnaval Las Palmas de Gran Canaria 2026

Entradas Carnaval Las Palmas de Gran Canaria 2026 / LP/DLP

Sin embargo, la venta presencial en la taquilla física habilitada en el recinto continúa activa y todavía es posible adquirir entradas por esta vía.

Noticias relacionadas y más

El acceso al resto de actos del Carnaval seguirá siendo gratuito y libre hasta completar aforo, como es habitual en estas fiestas.

TEMAS

  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  3. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  4. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  5. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  6. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

La cola en taquilla para las entradas de la Gala Drag Queen se reduce, pero los tickets online se acaban en minutos

La cola en taquilla para las entradas de la Gala Drag Queen se reduce, pero los tickets online se acaban en minutos

Furor por la Gala Drag Queen: las entradas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 vuelan en minutos

Furor por la Gala Drag Queen: las entradas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 vuelan en minutos

La eterna espera de la batería de San Juan: el Cabildo reclama que Promoción devuelva la subvención del plan director

La eterna espera de la batería de San Juan: el Cabildo reclama que Promoción devuelva la subvención del plan director

La oposición critica los presupuestos de Las Palmas de Gran Canaria por "frenar" las inversiones

La oposición critica los presupuestos de Las Palmas de Gran Canaria por "frenar" las inversiones

El Cabildo adjudica el acceso provisional al Ecoparque Norte desde la GC-3

El Cabildo adjudica el acceso provisional al Ecoparque Norte desde la GC-3

Los aguafiestas, la sátira del Carnaval

Los aguafiestas, la sátira del Carnaval

Cuatro magistrados del cuarto turno toman posesión para ejercer en Canarias

Las entidades ciudadanas tendrán dos meses más para cumplir con el Registro Municipal de Las Palmas de Gran Canaria

Las entidades ciudadanas tendrán dos meses más para cumplir con el Registro Municipal de Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents