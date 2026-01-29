Furor por la Gala Drag Queen: las entradas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 vuelan en minutos

Las entradas para la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 se agotaron en cuestión de minutos en la plataforma online, debido a la altísima demanda.

El tráfico masivo provocó incluso la caída temporal de la web de redirección, lo que llevó a muchos usuarios a acceder directamente a la página de la empresa tiquetera. En apenas unos minutos, se completó el cupo disponible en digital, dejando fuera a numerosos interesados, a pesar del límite de cuatro entradas por persona fijado por la organización.

Entradas Carnaval Las Palmas de Gran Canaria 2026 / LP/DLP

Sin embargo, la venta presencial en la taquilla física habilitada en el recinto continúa activa y todavía es posible adquirir entradas por esta vía.

El acceso al resto de actos del Carnaval seguirá siendo gratuito y libre hasta completar aforo, como es habitual en estas fiestas.