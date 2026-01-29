Furor por la Gala Drag Queen: las entradas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 vuelan en minutos
La alta demanda colapsó el sistema online y provocó largas colas en el recinto
Las entradas para la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 se agotaron en cuestión de minutos en la plataforma online, debido a la altísima demanda.
El tráfico masivo provocó incluso la caída temporal de la web de redirección, lo que llevó a muchos usuarios a acceder directamente a la página de la empresa tiquetera. En apenas unos minutos, se completó el cupo disponible en digital, dejando fuera a numerosos interesados, a pesar del límite de cuatro entradas por persona fijado por la organización.
Sin embargo, la venta presencial en la taquilla física habilitada en el recinto continúa activa y todavía es posible adquirir entradas por esta vía.
El acceso al resto de actos del Carnaval seguirá siendo gratuito y libre hasta completar aforo, como es habitual en estas fiestas.
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas