Los cinnamon rolls que conquistan Las Palmas de Gran Canaria: son artesanales y cuentan con sabores únicos
El local ubicado en la capital grancanaria ofrece desde combinaciones clásicas hasta las más innovadoras
Los cinammon rolls se han convertido en un dulce muy popular y en las Islas Canarias hay un establecimiento que elabora "los mejores rollos de canela de Canarias". El creador de contenido gastronómico @manufoodhunter ha regresado al local para "para probar nuevos sabores de los mejores cinammon rolls de España".
Ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, el local se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del dulce por su propuesta de rollos de canela 100% artesanales, elaborados a diario y con productos de calidad.
Gran variedad de sabores
Uno de los grandes atractivos de RollStars es la variedad de sabores que ofrecen a sus clientes, tanto para los más clásicos como para quienes buscan combinaciones más innovadoras.
Entre sus opciones puedes encontara desde la tradicional receta del cinammon roll, hasta sabores dulces como Kinder, turrón, pistacho, nocilla "y todo lo que te puedas imaginar". "Incluso con variedades saladas que te dejarán flipando", asegura. Sus rolls salados como el bikini de jamón y queso, pizza o de jamón ibérico.
Todos sus productos son "totalmente artesanales, rellenos hasta arriba y con un sabor que te dejará loco", asegura el creado de contenido.
Además, también podrás encontrar cookies, brownies, cafés clásicos y aromáticos (vainilla, caramelo, avellana), milkshakes. "Acompaña tu roll con un café de especialidad bien rico", recomienda. Todos sus productos se elaboran en su propio obrador para ofrecer a clienta calidad y sabor en cada bocado.
Horario y ubicación
RollStars se encuentra en la Avenida Juan Carlos I, 29, Local 40, Planta Baja, Las Palmas de Gran Canaria, más concretamente en el Centro Comercial Las Ramblas. Cuenta, 4,9 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado sus productos.
Abre de martes a viernes en horario de 16:30 a 20:30, mientras que los sábados amplía su horario de 9:00 a 12:30 horas. Los domingos y los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
