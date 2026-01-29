Las Palmas de Gran Canaria reorganiza su estructura administrativa sin aumentar el coste de personal

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal para adecuarla a la organización administrativa de las áreas de gobierno establecida para el mandato 2023-2027. El acuerdo fue adoptado en la sesión celebrada este jueves.

La actualización, impulsada desde el área de Recursos Humanos, permite adaptar la RPT a la creación, división y reorganización de servicios acordadas en los últimos meses. Los cambios se realizan mediante la creación, supresión, transformación y adscripción de puestos ya previstos en el Manual de Descripción de Puestos de Trabajo, y tienen un carácter estrictamente organizativo, sin incremento de las retribuciones ni del coste de personal.

Según explicó el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, la modificación responde a la necesidad de ajustar la estructura municipal a la actual organización de las áreas de gobierno, con el objetivo de reforzar la eficiencia interna y mejorar la prestación de los servicios públicos.

Cambios por áreas de gobierno

En el Área de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, la modificación contempla la reorganización de los servicios jurídicos, tributarios, de contratación, patrimonio, gobernanza, innovación tecnológica y recursos humanos. Se crean nuevas secciones y unidades técnicas, se adaptan denominaciones y se adscriben efectivos a los nuevos servicios.

En el Área de Desarrollo Local, Empleo, Solidaridad, Turismo, Movilidad y Ciudad de Mar, se ajusta la estructura del Servicio de Desarrollo Local, Consumo y Turismo, además de reordenarse los efectivos de la Unidad Técnica de Ciudad de Mar.

El Área de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Jardines y Sector Primario incorpora una reorganización de los servicios vinculados al medio ambiente y al mantenimiento de infraestructuras verdes, con la creación de nuevas secciones, negociados y unidades técnicas, así como nuevos puestos técnicos y de gestión.

En el Área de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, se adapta la estructura del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, mediante la transformación de su organización interna y la creación de nuevos perfiles relacionados con la gestión y la comunicación.

El Área de Seguridad, Convivencia y Cultura actualiza la estructura del Servicio de Cultura, con la creación de nuevos grupos y secciones destinados a reforzar la gestión de infraestructuras culturales y la actividad cultural municipal.

Por su parte, el Área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Limpieza, Vías y Obras y Alumbrado reorganiza los servicios de urbanismo, vías y obras y alumbrado público, con cambios en denominaciones, transformación de puestos y adaptación de secciones a la nueva estructura.

En el Área de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, la modificación refuerza los servicios de salud pública, bienestar animal y servicios sociales. Se crean nuevas secciones, coordinaciones y puestos técnicos, sociales y administrativos para mejorar la atención a la ciudadanía en los distintos distritos.

Finalmente, en el Área de Educación, Deportes y Juventud, se reordenan los servicios educativos y juveniles, con nuevos negociados y puestos vinculados a la atención psicológica, la gestión económica y la coordinación de espacios juveniles.

La Junta de Gobierno ha acordado asimismo proceder a las publicaciones correspondientes para general y público conocimiento, conforme a la normativa vigente.

Actualización de los manuales de valoración

En la misma sesión, la Junta de Gobierno aprobó la modificación y compilación del Manual de Valoración de Puestos de Trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de colaboración. El objetivo es facilitar la provisión de estos puestos y adaptarlos a la normativa estatal vigente.

El acuerdo redefine el Factor IV, relativo a la dedicación e incompatibilidad, para ajustarlo a lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018 y a la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Esta actualización permite compatibilizar la dedicación exclusiva con los supuestos de acumulación previstos legalmente, sin alterar el marco retributivo existente.

Además, se aprueba la compilación y actualización del texto íntegro del manual y de las fichas descriptivas de los puestos de colaboración —oficial mayor, viceinterventor, interventor adjunto, adjunto a la dirección del órgano de gestión económico-financiera y vicesecretario general del pleno— para unificar criterios, reforzar la seguridad jurídica y simplificar su aplicación administrativa.

Por último, la Junta de Gobierno dio luz verde a la modificación del Manual de Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para precisar las definiciones de los factores que determinan el complemento de destino, con el fin de mejorar la claridad técnica y la homogeneidad en la valoración de los distintos puestos municipales.