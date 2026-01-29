Limpieza, accesibilidad y saneamiento: Carolina Darias se reúne con vecinos de Marzagán para evaluar las necesidades del barrio

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, realizó este miércoles una visita al barrio de Marzagán, en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, para conocer de primera mano las demandas de los vecinos y vecinas y analizar tanto las actuaciones ya ejecutadas como las mejoras previstas en la zona. El encuentro se desarrolló junto a residentes del barrio y representantes municipales.

En la reunión participaron la concejala del Distrito, Nina Santana; el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz; y el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez. Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con el mantenimiento del espacio público, la accesibilidad, la movilidad y la prestación de los servicios municipales.

Escucha vecinal y planificación municipal

La alcaldesa destacó que este tipo de visitas se enmarcan en el compromiso del grupo de gobierno con una gobernanza basada en la escucha activa y en la planificación compartida con la ciudadanía, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en los barrios y atender las necesidades reales de los distintos vecindarios de la capital.

Durante el recorrido por las calles de Marzagán, Darias y el equipo municipal analizaron las propuestas planteadas por los vecinos y vecinas e identificaron los puntos que requieren una actuación prioritaria. Entre ellos, se señalaron cuestiones relacionadas con la accesibilidad, el saneamiento, la limpieza, el mantenimiento de las zonas verdes y la mejora de los espacios públicos.

Demandas planteadas por el vecindario

Entre las peticiones trasladadas se encuentran la necesidad de actuar en aceras con desniveles, mejorar el drenaje en determinados puntos del barrio y reforzar el mantenimiento del alumbrado público. También se abordó el refuerzo de las labores de limpieza y desbroce, la poda del arbolado y el control de plagas.

Asimismo, los vecinos plantearon cuestiones relacionadas con la movilidad y el estacionamiento en zonas residenciales, además de propuestas para dinamizar los espacios comunitarios mediante actividades sociales, culturales y deportivas. La alcaldesa se comprometió a trasladar estas demandas a las distintas áreas municipales para su análisis.

Actuaciones ejecutadas en Marzagán

Durante la visita, Darias puso en valor las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos años. En materia de limpieza y gestión de residuos, se han desarrollado dispositivos especiales de saneamiento en el barranco de Las Goteras, se ha implantado el quinto contenedor en la Urbanización Santa Margarita y se han instalado sensores de llenado en los contenedores de vidrio para mejorar la recogida selectiva. Además, se han activado servicios de acopio transitorio de trastos y escombros.

En el ámbito de Parques y Jardines, se ha ejecutado la tercera fase del Plan Especial de Limpieza y Cuidado de Zonas Verdes, reforzando el mantenimiento de los espacios ajardinados del barrio. En materia deportiva, se han llevado a cabo actuaciones de mejora y mantenimiento en el campo de fútbol de Marzagán.

Desde el distrito, también se ha impulsado la celebración de las fiestas en honor a la Virgen de Las Nieves y el Sagrado Corazón de Jesús, celebradas en el mes de julio.

Salud pública y control de plagas

La alcaldesa recordó, además, las actuaciones desarrolladas en materia de salud pública, con tratamientos preventivos integrales y campañas periódicas de control de plagas en distintas zonas del barrio, con el objetivo de garantizar unas condiciones adecuadas de salubridad para la población.