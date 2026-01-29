La energía de las olas para obtener agua potable: este es el proyecto que valora Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía, Parques y Jardines y Sector Primario, se ha unido al proyecto europeo DesaLIFE para estudiar las posibilidades de la energía undimotriz, es decir, la fuerza de las olas, para la obtención de agua potable a través de pequeñas plantas con cero emisiones de CO₂.

La concejala del área, Gemma Martínez, y Sebastián Feimblat, responsable de Ocean Oasis Canarias, entidad líder del proyecto europeo DesaLIFE, han firmado un acuerdo de entendimiento para estudiar la viabilidad técnica, económica, ambiental y regulatoria de la propuesta para aprovechar la energía del mar, eliminando por completo el consumo eléctrico y las emisiones de carbono.

El estudio también evaluará una posible integración de la tecnología con el sistema hídrico de Las Palmas de Gran Canaria, explorando el potencial para contribuir al riego de parques y jardines o usos agrícolas.

"Nos parece clave poder usar la creatividad y el conocimiento innovador que nace en nuestras islas en pro de la sostenibilidad, las energías limpias y la resiliencia hídrica. Este proyecto nos abre una puerta hacia una ciudad de futuro", afirmó Martínez Soliño.

El acuerdo está alineado con los objetivos de la Agenda Canaria 2030 y el Pacto de las Alcaldías de la UE por el Clima y la Energía, a través del que la ciudad afianza su compromiso con las energías sostenibles y la reducción drástica de las emisiones de carbono.

Para la elaboración del estudio, el Ayuntamiento aportará la información técnica necesaria y colaborará en el análisis regulatorio e institucional, mientras que DesaLIFE coordinará y ejecutará la investigación, compartiendo sus resultados con el consistorio para su evaluación.

Feimblat destacó que "en Ocean Oasis creemos que el futuro de la seguridad hídrica pasa por soluciones limpias, autónomas y alineadas con el medio natural. Esta colaboración supone un nuevo paso para demostrar cómo la energía de las olas puede utilizarse para producir agua dulce de forma independiente de la red eléctrica, sin emisiones y con una huella ambiental mínima, mediante tecnologías diseñadas para integrarse de manera respetuosa en el entorno marino".

¿Cómo funciona?

La tecnología de Ocean Oasis en la que se basará el estudio utiliza directamente la energía mecánica de las olas para presurizar agua de mar y producir agua dulce mediante ósmosis inversa, sin conexión a la red eléctrica, sin consumo de combustibles y con una huella ambiental mínima. El sistema, 100% renovable, permite reducir significativamente el consumo energético y las emisiones asociadas a la desalación convencional, ofreciendo una solución autónoma y modular y aportando un enfoque descentralizado y sostenible para reforzar la seguridad hídrica en territorios costeros e insulares sometidos a estrés hídrico como Canarias.

A través de la colaboración del Ayuntamiento con el proyecto europeo DesaLIFE se podrá analizar el recurso de la energía undimotriz en la zona seleccionada, evaluar el impacto ambiental y la compatibilidad de las plantas de desalación con otros usos del entorno marino, la integración con el sistema hídrico municipal y el marco regulatorio y operativo necesario para una futura implementación del proyecto en caso de resultados favorables.

El acuerdo actual implica una voluntad de valorar conjuntamente el potencial de esta solución sostenible para el suministro de agua para riego al municipio y, si los resultados del estudio fueran positivos, avanzar en la posible implantación de esta tecnología en la costa de Las Palmas de Gran Canaria.

El proyecto DesaLIFE está cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa LIFE de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, CINEA, y del subprograma de Economía Circular y Calidad de Vida. Como parte del consorcio, en este estudio participarán investigadores del GRRES, el Grupo para la Investigación en Sistemas de Energías Renovables de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y del Instituto Tecnológico de Canarias, así como especialistas de la consultora Elittoral y del desarrollador Ocean Oasis. Además, se cuenta con la experiencia de la Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN.