El PP denuncia el abandono del sector cultural de Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, se reunió este jueves con parte del sector cultural de Las Palmas de Gran Canaria en los alrededores del Museo Néstor, para analizar con ellos el momento que atraviesa la industria y recoger propuestas con las que fortalecer su desarrollo.

Acompañada de la coordinadora nacional de la Vicesecretaría de Cultura del PP, Sol Cruz-Guzmán, y del presidente de los populares en Gran Canaria, Carlos Ester, lamentaron lo que, a su juicio, es un "abandono" del sector.

Delgado advirtió de una "grave situación" de la industria en la capital grancanaria "tras diez años de gobiernos socialistas sin un proyecto cultural real para la ciudad” que quiso ejemplificar con el lugar elegido para el encuentro, el Museo Néstor.

"Es el fiel reflejo de lo que ha hecho el Partido Socialista con la cultura en esta ciudad, abandonarlo", en referencia a la paralización de las obras de mejora del centro, que lleva cerrado desde el año 2017. Obras que aún no han comenzado "y un espacio que creemos que no se podrá abrir al público hasta 2028 ", opinó.

Lamentó, junto a sus compañeros de partido a nivel nacional, que siendo este el año en que se cumple el 70 aniversario de su apertura inicial, "los canarios tengan que desplazarse a Madrid o Tenerife para ver la obra de su pintor más emblemático”.

Deterioro del patrimonio

Delgado hizo hincapié en el deterioro del patrimonio con ejemplos como el de la batería de San Juan. “Un espacio emblemático que sufre vandalismo y abandono". A él, sumó también la situación de otros espacios como el mirador de Punta Diamante o el castillo de San Francisco, e hizo referencia a los edificios Fyffes y al cine Guanarteme. “Son edificios que han costado millones de euros a los ciudadanos y que hoy permanecen cerrados, sin uso cultural y sin proyecto”, subrayó.

Es el reflejo de lo que ha hecho el PSOE con la cultura: dejarla caer Jimena Delgado — Portavoz del PP en el Ayuntamiento

Tras el encuentro con una treintenta de representantes culturales, la portavoz del PP en el Consistorio expuso a los medios de comunicación que la empresa pública encargada de la gestión cultural de la ciudad, la Sociedad de Promoción, "cuenta con deudas a proveedores, en su mayoría vinculados al ámbito cultural" y que esa situación, a su juicio, tiene como consecuencia que en Las Palmas de Gran Canaria "apenas quede una galería de arte abierta" y que las salas de conciertos "hayan ido desapareciendo”.

Por su parte, Cruz-Guzmán, destacó que el encuentro les permitió conocer las necesidades de un sector "que debe ser la base de cualquier proyecto cultural de ciudad”, y defendió la necesidad de impulsar políticas eficaces y dinamizadoras.

Subrayó el valor del patrimonio cultural de Gran Canaria e instó a reforzar su rehabilitación y promoción, así como a desbloquear iniciativas normativas y proyectos estratégicos. Aseguró también que del encuentro "han salido propuestas que se trasladarán al ámbito nacional”.

Josefina de la Torre y Manuel Millares

La dirigente popular anunció además que el Partido Popular ha registrado una moción para conmemorar el centenario del nacimiento del pintor canario Manuel Millares, así como para impulsar el reconocimiento de la figura de Josefina de la Torre con motivo del centenario de la Generación del 27 en el próximo año.

Sobre la capitalidad europea, Jimena Delgado destacó que a pesar de que su partido apoya la candidatura de la ciudad para convertirse en Capital Cultural Europea en 2031, "nos tememos que se va a convertir en una entelequia" debido a la "falta de política cultural y de infraestructuras".