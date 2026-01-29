Los Puertos de Las Palmas ya son los cuartos de España

Los Puertos de Las Palmas han escalado en 2025 tres puestos en el sistema portuario estatal y se han posicionado en el cuarto lugar, detrás de Bahía de Algeciras, Valencia y Barcelona. Detrás dejan a Bilbao, Cartagena y Tarragona.

Los recintos que gestiona la Autoridad Portuaria de Las Palmas han sido, por otro lado, de los que más crecieron durante el año pasado, concretamente un 16%. Solo Ceuta, con un 36,%, Málaga, con un 24,4% y Bahía de Cádiz, con un 16,7% lo hicieron más que el conjunto de los puertos de Las Palmas, mientras que sus principales competidores perdieron entre un 0,4 y un 3,3% del tráfico portuario.

Así queda la clasificación de las principales autoridades portuarias de España

Crecimiento del tráfico total en 2025

En concreto, los Puertos de Las Palmas experimentaron un incremento del 16% en su tráfico total, pasando de 31.763.728 toneladas en 2024 a 36.852.144 toneladas en 2025. Solo La Luz movió 31,8 millones de toneladas, superando la cantidad total de los cinco recintos (Las Palmas, Arrecife, Puerto del Rosario, Salinetas y Arinaga) durante todo 2024.

No obstante, la distancia con los puertos que ocupan los tres primeros puestos aún es grande. Barcelona, con 69.446.318 toneladas cerró el año con un 47% más que los puertos de la provincia de Las Palmas, Valencia, con 80.672.362, con 55% más, y Algeciras, con 100.719.095 toneladas, con un 64% más.

Un crecimiento en un contexto nacional adverso

El buen comportamiento de la actividad en Las Palmas destaca, sobre todo, porque se produce en un momento en el que el sistema portuario nacional ha sufrido un ligero retroceso del 0,2%, con grandes caídas como las de Marín y Pontevedra, con un 10,7% menos, o Alicante, que cerró el año con un descenso del 6,9%. De las 28 autoridades portuarias del Estado, 11 experimentaron caída en sus cifras finales.

El ritmo de crecimiento es cuatro veces mayor que los de Santa Cruz de Tenerife

Graneles y mercancía general

Entre los factores que han sido clave durante los meses de enero a diciembre de 2025 en los Puertos de las Palmas se encuentra el aumento del 24,2% de los graneles líquidos, alcanzando las 10.877.304 toneladas, por detrás de Bahía de Algeciras, con 28.508.890 y un 1% menos, Cartagena, Huelva, Bilbao (que cae un 9%), Valencia y Barcelona. Pese a que también creció en un 11,6% la cifra total de graneles sólidos, no abandona la cola del ránking del sistema portuario español, donde solo hay siete puertos con peores resultados. En este ámbito, se ha pasado de 413.993 toneladas en 2024 a 462.174.

En cuanto a la mercancía general, durante el último ejercicio se registraron 22,6 millones de toneladas, un 14,9% más que el año anterior, que cerró con 19,6. De esta manera, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ocupa en esta tabla el cuarto lugar, después de Valencia (que movió 73,7 toneladas), Algeciras y Barcelona. Sin embargo, igual que ocurre con los datos globales, estos tres puertos experimentaron una bajada del 1,1; 4 y 4,7%, respectivamente.

Contenedores y tráfico TEU

De los 22,6 millones de toneladas movidas en los puertos de la provincia, 16,6 fueron en contenedores (un 16,1% más), muy por detrás los puertos competidores, que oscilan entre los 58 y los 35. En ese sentido, cabe destacar que en 2025 se movieron en los cinco recintos de Las Palmas más de 1,5 millones de TEU , 1,4 solo en La Luz, donde la terminal de Opcsa alcanzó una cifra récord de 1,1 millones.

Bunkering y tráfico Ro-Ro

Por otro lado, la Autoridad Portuaria mantiene un año más la segunda posición en la tabla de avituallamiento de combustible, con una caída del 1,5%, menor que la del primero del ranking, Algeciras, que perdió un 8,9%. En total, se suministraron durante el pasado año 2,6 millones de toneladas (3,3 en el puerto andaluz).

Los recintos de la provincia lideran el sector del crucero en el país

Otro de los tráficos que han contribuido a fortalecer la posición de Las Palmas dentro del sistema portuario español es Ro-Ro, que está siendo potenciado por la Autoridad Portuaria, que ha previsto la construcción de una nueva rampa en el recinto de la capital grancanaria, y que creció un 12,3% este último año, pasando de 5,2 a 5,8 millones de toneladas y 356.450 unidades. En este apartado, ocupa el quinto lugar de la tabla.

Este gráfico muestra el crecimiento de la Autoridad Portuaria de Las Palmas frente al estancamiento de los otros grandes puertos españoles.

Liderazgo nacional en cruceros

Donde sí ocupa el primer lugar los Puertos de Las Palmas es en el sector del crucero, que creció un 24,6%, pasando de 735 a 916 barcos y más de dos millones de turistas. Esta es una cifra que la institución portuaria confía en superar durante este y los próximos ejercicios, una vez que se ha puesto en funcionamiento la nueva terminal de Santa Catalina, la mayor de Europa, y se ha llegado a acuerdos con varias navieras.

Comparativa con Tenerife

En cuanto a los puertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que incrementó su actividad un 3,9% con 174,4 millones de toneladas, los Puertos de Las Palmas aún mantienen una posición bastante más fuerte, ya que no solo movió más del doble, sino que tiene un ritmo de crecimiento cuatro veces superior.

Así han evolucionado las autoridades portuarias de España

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha advertido ya de que 2026 será un año crucial en el que hay que estar muy atentos para ver cómo afecta la recuperación del Canal de Suez a las rutas, aunque la instititución confía en los tráficos que se pierdan se puedan compensar con otros.