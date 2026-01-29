¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Los planes clave del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

El calendario apura los últimos días de enero y Gran Canaria se prepara para despedir el mes al ritmo del Carnaval. La capital ya vibra con las primeras celebraciones y este fin de semana el Parque Santa Catalina será el escenario de algunos de los actos más esperados de estas fechas.

Desde la Preselección Drag Queen hasta la tradicional Noche de Transformistas, el público podrá disfrutar de propuestas para todos los gustos en el arranque de unas fiestas que este año celebran su 50 aniversario.

Programación destacada del fin de semana

El viernes 30 de enero, a las 21:00 horas, se celebrará la Preselección Drag Queen, uno de los actos más emblemáticos del Carnaval. El escenario se llenará de fantasía, espectáculo y una deslumbrante puesta en escena.

El sábado 31, también a las 21:00 horas, tendrá lugar el Concurso de Disfraces para Adultos, una cita que celebra la creatividad colectiva y la participación ciudadana, con el humor y la originalidad como grandes protagonistas.

Ya el domingo 1 de febrero, la jornada comenzará a las 18:00 horas con la exhibición de comparsas infantiles, donde el talento y la energía de los más pequeños marcarán el ritmo y el color. Para cerrar el fin de semana, a las 21:30 horas será el turno de la esperada Noche de Transformistas, una velada repleta de música, interpretación y espectáculo.carnavalero.

Más allá del escenario

Con estos actos, Las Palmas de Gran Canaria se convierte en uno de los principales focos de actividad del fin de semana. Pero el Carnaval también empieza a tomar forma en distintos puntos de la isla, convirtiendo a Gran Canaria en un auténtico mapa vivo de costumbres, música y encuentro social.

La programación completa del Carnaval puede consultarse en este enlace.