Los sindicatos de la Policía Local finalizan el conflicto laboral con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Los sindicatos de la Policía Local han dado por finalizado el conflicto laboral con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación con el grupo de gobierno. El cierre del proceso se formalizó este jueves con el registro de un escrito conjunto por parte de las organizaciones sindicales.

Fin del conflicto laboral

Los sindicatos USPB, CCOO, CSIF, UGT-FESP y SPPLB comunicaron oficialmente el fin del conflicto tras constatar los avances logrados en materia retributiva y organizativa. La negociación se inició en septiembre de 2024 y culminó en octubre con un acuerdo respaldado por ambas partes.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, señaló que el acuerdo “cierra definitivamente el proceso de negociación” y destacó que se trata de una decisión basada en el diálogo mantenido en los órganos de representación sindical.

Productividad y horarios

A las mejoras económicas se suma la aprobación del nuevo Programa de Mejora del Rendimiento y Digitalización, que regula el complemento de productividad para el personal municipal. El programa reconoce el rendimiento, la dedicación y la iniciativa en el desempeño del trabajo.

También se han aprobado nuevas instrucciones horarias para la Policía Local y los Agentes de Movilidad, que estarán en vigor durante el periodo 2026-2029 y que comenzaron a aplicarse el pasado diciembre.

Refuerzo de la plantilla

El Ayuntamiento ha incorporado recientemente a 45 nuevos agentes, que se encuentran en periodo de prácticas. A este refuerzo se añadirá la convocatoria de 57 nuevas plazas de agente dentro del proceso unificado impulsado por el Gobierno de Canarias, que oferta un total de 180 plazas para distintos municipios del Archipiélago, con Las Palmas de Gran Canaria como el municipio con mayor número de vacantes.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, subrayó que las mejoras acordadas permitirán una mejor planificación de los recursos humanos y una mayor eficacia en la prestación del servicio policial a la ciudadanía.