Abuelos enfrentados, nietos casados: una ironía nobiliaria

La historia está llena de giros inesperados, pero raras veces el destino ofrece una ironía tan precisa como la que encierra la Casa Manrique Castillo. Este palacete se alza en la calle Castillo número 1, frente a la Plaza del Espíritu Santo, en pleno corazón de Vegueta.

Su fachada llama la atención por el contraste entre sus dos plantas: la inferior, íntegramente de cantería; la superior, articulada en torno a tres ventanas enmarcadas en piedra, cuyos dinteles presentan una rica decoración.

En la ventana central destaca un escudo de armas que preside el conjunto e identifica a sus propietarios, la familia del Castillo, pues esta casa no solo vio nacer al primer Conde de la Vega Grande, sino que también fue escenario de un escándalo sorprendente.

Porque tras estos muros se desarrolló un escándalo que sacudió a Las Palmas.

Cuando el reloj marcaba las siete de la tarde del 28 de enero de 1710, el corregidor y el provisor del obispado, escoltados por fuerzas militares, allanaron la casa de Pedro Agustín del Castillo.

Fuera, más de quinientas personas se apiñaban ante la puerta, atraídas por el escándalo y sin poder imaginar la oscura trama que había desencadenado semejante allanamiento.

Todo había comenzado años atrás, con las decisiones de Luisa Antonia Trujillo Osorio de Figueroa, una de las mujeres más ricas y poderosas de la nobleza insular.

Nacida cincuenta y nueve años antes, había enviudado del Sargento Mayor Alonso del Castillo-Olivares, señor de gran parte de Agaete. Sin descendencia, decidió prohijar a las hijas de su sobrino.

Siguiendo la costumbre de la época, Luisa dejó sus bienes a Teresa Catalina en 1705, estableciendo un mayorazgo para ella y su padre.

Al conocer aquella cuantiosa donación, Francisco Conde Santos de San Pedro, nuevo oidor, urdió un plan para ganarse la voluntad de la dama y forzar el matrimonio con su heredera.

Frecuentando el domicilio de Luisa Antonia, el oidor consiguió que esta concertara en secreto su matrimonio con Teresa Catalina, sin consentimiento del padre de la joven.

El oidor denunció al padre por “secuestro”, alegando que su prometida deseaba casarse voluntariamente. Su alto cargo facilitó que la queja fuese atendida rápidamente.

Durante el interrogatorio, la joven desmintió rotundamente al oidor y declaró su anhelo de ingresar como monja en el monasterio de Santa Clara.

Pedro Agustín elevó quejas al rey Felipe V, al capitán general y al ministro, denunciando los excesos del oidor y exigiendo su expulsión.

El oidor, tras fracasar en su intento matrimonial, convenció a Luisa Antonia para que revocase la donación y estableciese el mayorazgo a su favor y de sus descendientes.

También logró casarse con Leonor María de Bethencourt y Franchy, hija de otra familia aristocrática. Las nupcias se celebraron en la catedral el 18 de mayo de 1710.

La Audiencia ordenó su salida de la isla, pero él se retiró a Guía, desde donde seguía visitando Las Palmas con actitud desafiante.

En los años siguientes fue suspendido y desterrado, dejando atrás a su esposa y una hija recién nacida. En 1713 se designó un juez visitador de la Audiencia.

El juez dictó sentencia a favor de Pedro Agustín, restituyéndole los vínculos y mayorazgos instituidos por su tía Luisa Antonia.

Ella falleció sin saber que su fortuna acabaría beneficiando a Pedro Agustín y sus hijas, con quienes estaba enemistada.

Teresa Catalina pudo finalmente profesar como monja en Santa Clara, junto a su hermana María de las Nieves, mientras Ana María casó con el regente de la Audiencia.

El hermano, Fernando Bruno del Castillo-Ruíz de Vergara, se convirtió en el primer Conde de la Vega Grande y engrandeció el linaje familiar.

La ironía del destino quiso que su heredero, Francisco Javier del Castillo, se casara con Leonor de Bethencourt y Conde, nieta del antiguo oidor.

Así, los nietos de Pedro Agustín del Castillo y del oidor unieron sus destinos, y las riquezas volvieron a confluir en una misma casa.

Concluyó así una de las historias más extraordinarias de la aristocracia canaria: lo que empezó en litigio, terminó en matrimonio voluntario.

La Casa Manrique Castillo, testigo silencioso de aquel episodio, sigue en pie en la calle Castillo, contemplando ahora el trasiego de la ciudad moderna.

Noticias relacionadas

Pero quien se detenga ante sus ventanas de piedra labrada, quizá perciba el eco de aquella lección: el tiempo tiene el poder de emparentar incluso a enemigos.