Las Palmas de Gran Canaria elimina 438 barreras arquitectónicas en dos años

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Vías y Obras y Alumbrado, ha eliminado un total de 438 barreras arquitectónicas en la ciudad entre el año 2023 y diciembre de 2025, en el marco de diferentes actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad y seguridad del espacio público.

Las intervenciones han consistido principalmente en la ejecución de rebajes de acera, la construcción de rampas accesibles y la adaptación de itinerarios peatonales a la normativa vigente, con el objetivo de facilitar una movilidad más inclusiva. Los trabajos se han desarrollado en los cinco distritos del municipio, atendiendo tanto a criterios técnicos como a demandas trasladadas por los vecinos y vecinas.

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, ha señalado que la accesibilidad "no es un añadido, es un derecho", y ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja para que los espacios públicos puedan ser utilizados por todas las personas, con independencia de sus condiciones de movilidad. Según ha indicado, las actuaciones responden a una planificación previa y a la escucha activa de los barrios, con un reparto equilibrado de las intervenciones.

Distrito Centro

En el Distrito Centro se han ejecutado 73 rebajes de acera, de los cuales ocho han sido recrecidos. Entre las actuaciones más relevantes figura el proyecto de repavimentación de Tomás Morales, que ha incluido 58 adaptaciones de acera.

Vegueta-Cono Sur-Tafira

El Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira suma 53 barreras arquitectónicas eliminadas, con intervenciones en barrios como Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Tres Palmas y Casablanca I-El Lasso, además de actuaciones vinculadas a proyectos integrales de repavimentación.

Isleta-Puerto-Guanarteme

En el Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme se han llevado a cabo 128 actuaciones, lo que lo sitúa entre los ámbitos con mayor volumen de intervenciones. A estas mejoras se añade la obra de recuperación de aceras en La Isleta, con 1,5 kilómetros renovados y una inversión de 500.000 euros, así como la modernización del alumbrado público a tecnología LED, con una inversión de 765.000 euros.

Ciudad Alta

El Distrito Ciudad Alta concentra el mayor número de actuaciones, con 157 barreras arquitectónicas eliminadas. Destacan proyectos de mayor envergadura como Manzanilla-Madreselva, Alférez Provisional, Escaleritas y la repavimentación de Mariucha.

Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya

Por su parte, el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya ha contabilizado 26 rebajes de acera, con actuaciones en zonas como La Suerte, Costa Ayala, Hoya Andrea, San Lorenzo y Almatriche.

El Ayuntamiento mantiene su compromiso de continuar con una actuación planificada y sostenida en el tiempo para mejorar la accesibilidad del espacio público, con nuevas intervenciones destinadas a eliminar barreras arquitectónicas, favorecer la movilidad peatonal y avanzar hacia una ciudad más cómoda y segura para toda la ciudadanía.