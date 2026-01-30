Cortes y desvíos en la Circunvalación GC-3 por el asfaltado entre La Paterna y Tamaraceite

El Cabildo de Gran Canaria iniciará este lunes 2 de febrero los trabajos de rehabilitación del firme en un tramo de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3), en sentido norte, entre La Paterna y el Centro Comercial Alisios. La actuación, que representa un nuevo avance en el mayor asfaltado de la vía en dos décadas, se desarrollará en horario nocturno, a partir de las 22.00 horas, e implicará el cierre de la vía y la habilitación de desvíos hasta las 6.00 horas, de domingo a jueves.

Datos del tramo afectado

La obra se centra en 2,7 kilómetros de la GC-3, comprendidos entre el kilómetro 8, a la altura de Siete Palmas, y el kilómetro 10,7, junto al Centro Comercial Alisios. El presupuesto destinado a esta intervención asciende a 1,2 millones de euros y el plazo estimado de ejecución es de dos meses.

Inversión global en la GC-3

Este asfaltado forma parte del proyecto de rehabilitación integral del pavimento de la Circunvalación, impulsado por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo. El plan contempla la renovación de más de 11 kilómetros de la GC-3, con una inversión total de 18 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Las primeras actuaciones comenzaron en noviembre, en enlaces y calzadas del entorno de Tamaraceite, en sentido sur.

Cortes y desvíos previstos

Durante las obras, la circulación quedará cerrada en el tramo afectado entre las salidas de La Paterna y Lomo Blanco hasta la entrada de Tamaraceite. En una primera fase, cuando se asfalte el tramo entre La Paterna y San Lázaro, los vehículos que circulen desde el sur deberán desviarse por la GC-23, a través de La Ballena, Los Tarahales y Siete Palmas, para reincorporarse a la GC-3 en San Lázaro.

En una segunda fase, correspondiente al tramo entre San Lázaro y Alisios, el desvío se realizará por el enlace de San Lázaro hacia Hoya Andrea, continuando por la antigua carretera de Tamaraceite hasta Cruz del Ovejero, con retorno a la GC-3 en La Suerte.

Características técnicas del asfaltado

La rehabilitación del firme incluye el fresado del pavimento deteriorado, la reconstrucción de la calzada y la extensión de una nueva capa de 10 centímetros de mezcla bituminosa, además de la reposición de la señalización horizontal una vez concluyan los trabajos. El objetivo es recuperar la firmeza de un tramo que presenta deterioro generalizado debido al uso continuado.

La Consejería de Obras Públicas solicita la colaboración de los conductores y recomienda atender a la señalización provisional y a las indicaciones del personal del Cabildo de Gran Canaria durante el desarrollo de las obras.