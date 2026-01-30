Un edificio histórico de Las Palmas de Gran Canaria pierde la máxima protección tras una sentencia

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado la modificación del Plan Especial de Protección de Vegueta-Triana para dar cumplimiento a una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga a rebajar el grado de protección de un edificio histórico situado en la calle Cano número 12, en el barrio de Triana, vivienda de la alta burguesía del siglo XIX y antigua primera sede de Correos en la ciudad.

El acuerdo fue aprobado este viernes en el Pleno ordinario correspondiente al mes de enero. El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, explicó que el cambio en el planeamiento no responde a una decisión discrecional del Consistorio, sino a la ejecución obligada de una resolución judicial dictada el 7 de noviembre de 2024, que estimó parcialmente un recurso contra el Plan Especial aprobado en 2018.

Una protección rebajada por orden judicial

La sentencia establece que el inmueble, incluido en la ficha VT-053 del Catálogo de Protección, debe pasar de un grado de protección integral, el más alto previsto en la normativa municipal, a uno de protección ambiental. Este cambio implica una mayor flexibilidad en las intervenciones permitidas, al autorizar determinadas obras de conservación y rehabilitación, siempre que se respeten los elementos considerados de especial interés.

El tribunal concluye que el planeamiento vigente no justificaba de forma suficiente por qué el edificio debía contar con el máximo nivel de protección. Pese a tratarse de un edificio histórico vinculado a la alta burguesía de la ciudad que acogió también la primera sede de Correos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala en su análisis que no queda acreditada la existencia de valores artísticos, edificatorios, etnográficos o ambientales excepcionales que amparen ese grado. A juicio del TSJC, lo relevante desde el punto de vista patrimonial es la tipología constructiva propia de la arquitectura burguesa del siglo XIX, más que el inmueble concreto.

Un inmueble con relevancia histórica y cultural

La vivienda, construida en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo un papel destacado en la vida cultural de la capital grancanaria. Además de albergar la primera sede de Correos, fue escuela de piano y espacio de encuentro de figuras relevantes del ámbito artístico e intelectual del siglo XX, como Néstor Martín Fernández de la Torre, Camille Saint-Saëns, Tomás Morales o Alonso Quesada.

Pese a este contexto histórico, el tribunal considera que esos antecedentes no justifican por sí solos una protección integral si no se traducen en valores materiales claramente identificables que deban conservarse en su totalidad.

El origen del litigio

El recurso que dio lugar a la sentencia fue interpuesto por Grupo Satocan, propietario del inmueble, que solicitaba una rebaja del grado de protección para ampliar las posibilidades de intervención. El TSJC rechazó, sin embargo, la reclamación de una indemnización económica al entender que no existía un trato desigual respecto a otros edificios del entorno con características similares.

Tramitación urbanística en marcha

Para ejecutar el fallo judicial, el Ayuntamiento ha encargado a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) la redacción de la modificación del Plan Especial. Los servicios técnicos municipales han emitido informes favorables al considerar que se trata de una adaptación de carácter menor, impuesta por una resolución judicial firme.

Con el acuerdo plenario se inicia ahora el procedimiento urbanístico, que incluye la solicitud de informes sectoriales, la aprobación inicial, el periodo de información pública y, finalmente, la aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de Protección de Vegueta-Triana.