La Fiscalía investiga los contratos de las fiestas y el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias preprocesales por la cuarta denuncia interpuesta por el PP de Las Palmas de Gran Canaria contra la Sociedad de Promoción. La investigación se centra en las fiestas de los distritos de la capital organizadas por la empresa municipal durante 2024 y 2025. La portavoz de los populares en el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado, así lo anunció este viernes en el pleno de enero mientras solicitaba a la alcaldesa, Carolina Darias, una comparecencia para valorar las conclusiones del fiscal Javier Ródenas emitido a principios de mes, un debate que acabó en un debate bronco entre ambas.

La denuncia alerta de lo que consideran abuso de la contratación a dedo en diferentes fiestas. Según el escrito que presentaron a la Fiscalía en julio del año pasado, la entidad ha hecho adjudicaciones a empresas vinculadas entre sí, ha habido un posible fraccionamiento de contratos, se ha abusado de los negociados sin publicidad, hay indicios de conflictos de intereses en la selección de artistas y ha habido subcontrataciones que no se habrían justificado lo suficiente.

La denuncia del PP ve anomalías en la contratación de las fiestas del Carmen

Entre los contratos en el ojo de mira, destaca la dirección artística de los carnavales de 2024 y de 2025. Además, figuran 29 contratos menores por valor de 299.030 euros vinculados a tres empresas con el mismo administrador único. Se trata de adjudicaciones referentes a las fiestas de La Naval, actos del Orgullo LGTBI del año pasado, de la Navidad de 2024, el 50 aniversario del barrio de Tres Palmas o un baile de mayores en Tamaraceite. También ven anomalías en la adjudicación en las fiestas del Carmen.

"El problema se extiende porque usted no quiere solventarlo", le reprochó Delgado a la alcaldesa. "Tiene más información privilegiada que nosotros", respondió Darias, quien acusó a la portavoz del PP de "enfangar" la acción municipal, para acto seguido instarle a "pedir perdón" a las empresas de las tres primeras denuncias que finalmente se han visto absueltas. "La judicializacion de la política no puede suplir su incompetencia política, al revés, la está amplificando", sentenció.

Cuatro querellados

El decreto de conclusiones que el fiscal emitió el pasado 8 de enero archivó las denuncias que afectaban a la productora Camino Viejo y al contrato de las carpas del Carnaval de 2024 en Belén María. Sí prosperó una de las denuncias con cuatro querellados: Encarna Galván, exconcejala de Cultura y presidenta de la Sociedad de Promoción de 2015 a 2023; Agustín Díaz, gerente de la misma entidad durante el transcurso de los hechos denunciados; Elena Rodríguez, sucesora en el cargo del anterior; y Natalia Medina, consejera del consejo de administración y propietaria de la empresa Qué tal estás.

El fiscal ve indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos por contrataciones realizadas entre 2019 y 2025. Según el escrito, ninguna de los cuatro querellados habría adaptado medidas para evitar el favoritismo a la hora de contratar los servicios de la empresa de Natalia Medina, quien era consejera de la entidad por ese entonces.

La alcaldesa insistió en "la defensa absoluta a la presunción de inocencia" a los implicados

Darias argumentó en el pleno que el archivo "de las causas principales" lleva a entender que no hay "ningún tipo de entramado, no hay trama, no hay red". La alcaldesa insistió en calificar como un "despropósito" las denuncias interpuestas por el PP. Hizo hincapié en "el daño a la reputación" a las personas que se han visto implicadas en las ramificaciones del caso que han sido archivadas, entre los que se incluyó a ella misma.

La alcaldesa insistió en haber brindado la "máxima colaboración" con la Justicia y "la defensa absoluta a la presunción de inocencia". Además, destacó del escrito del fiscal que este indicó que "no se puede escrutar bajo la lupa del derecho penal la acción municipal como hace la denuncia". En este sentido, Jimena Delgado indicó que si bien el Minsiterio Público resalta que no hay indicios penales, no quiere decir que no haya otros de índole adminsitrativo.

Delgado acusó a Darias de haber echado "balones fuera" y de culpabilizar al PP. También cuestionó si seguirá manteniendo la confianza sobre Elena Rodríguez, gerente de Promoción, y una de las querelladas en la causa de la Fiscalía. Las denuncias de los populares surgieron a raíz de una serie de anomalías en las cuentas de la sociedad detectadas en marzo de 2024. Darias insistió que han incrementado por cinco las contrataciones y licitaciones.