Un hundimiento obliga a cortar tres carriles de Mesa y López
La avería en un colector de saneamiento a cinco metros de profundidad no afecta al suministro de agua, pero provoca cortes de tráfico y cambios en el recorrido de las guaguas
Un hundimiento en la avenida Mesa y López, a la altura del número 84, ha obligado a cerrar tres carriles en sentido Guanarteme, además del carril de la calle Costa Rica que permite incorporarse a esta vía desde Fernando Guanarteme. La incidencia está generando problemas de tráfico y alteraciones en el recorrido de las guaguas.
Tras recibirse el primer aviso, Emalsa activó el operativo en coordinación con la Policía Local y Guaguas Municipales. En un primer momento se procedió al corte de dos carriles y, posteriormente, se amplió la restricción a tres para poder abrir la calzada y localizar el origen del problema.
La avería ha sido finalmente localizada en una tubería de saneamiento de gran diámetro (DN1000), un colector situado a unos cinco metros de profundidad. Esta circunstancia complica la intervención y alarga los plazos de reparación, tanto por el tiempo necesario como por la técnica que debe emplearse para actuar a esa profundidad.
Durante la apertura de la zanja también se han visto afectadas dos palmeras situadas en la zona. El servicio municipal de Parques y Jardines evaluará el próximo lunes el estado de ambos ejemplares para determinar si es posible su recuperación.
Desde Emalsa se ha informado de que la incidencia no afecta al suministro de agua, ya que se trata de una conducción de la red de saneamiento. La afección se limita, por tanto, a los cortes de tráfico —los tres carriles de Mesa y López y el de incorporación desde Costa Rica— y a las molestias derivadas para la circulación y el transporte público.
En las últimas horas, una docena de trabajadores de Emalsa han estado operando en el lugar, donde también se ha desplazado una máquina excavadora y un furgón equipado con cámaras de inspección para analizar con precisión el alcance de la avería.
